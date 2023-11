30 nov 2023 14:32

"LA MIA EX È UNA PUTTANA MI HA MOLLATO, ORA A MONZA NON CI GIRA" - "SONO STATO ARRESTATO, SCOPO 'STA CAVALLA SIAMO IN KETAMINA" - SONO ALCUNE STROFE DELLE CANZONI DI MR RIZZUS, TRAPPER DI 25 ANNI CHE HA MINACCIATO DI STUPRARE LA FIGLIA DI VALERIO STAFFELLI, REBECCA - LE SUE CANZONI PARLANO SOLO DI DROGA E VIOLENZE, AD ESEMPIO: "SONO GIÀ STATO INDAGATO ESCO DUE SECONDI E MI FAN LA PERQUISA" - "TRE PATTUGLIE MI FANNO INSEGUIMENTO, NON MI CAGO 'STE MIGNOTTE"