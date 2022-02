"LA MIA MISSIONE E' RENDERE LA CHIESA QUELLO CHE DICE DI ESSERE: UNIVERSALE" - IL REVERENDO BRYAN MASSINGALE, GAY E NERO, PERSEGUE IL SUO MINISTERO NEGLI STATI UNITI DENUNCIANDO IL FLAGELLO DELLA DISUGUAGLIANZA RAZZIALE - LE SUE OMELIE SONO SPESSO IN CONTRATO CON L'INSEGNAMENTO CATTOLICO UFFICIALE: SOSTIENE IL SACERDOZIO FEMMINILE, IL CELIBATO PER IL CLERO E LA PIENA INCLUSIONE DEGLI LGBT ALL'INTERNO DELLA CHIESA...

Dagotraduzione da Ap News

I parrocchiani della chiesa cattolica di St. Charles Borromeo ad Harlem vengono accolti da un ritratto incorniciato di Martin Luther King Jr., un ministro battista che prende il nome da un prete tedesco ribelle del XVI secolo scomunicato dalla Chiesa cattolica.

Il Reverendo Bryan Massingale, che a volte predica a St. Charles, persegue il suo ministero in modi che riecheggiano entrambi Martin Lutero. Come King, Massingale denuncia il flagello della disuguaglianza razziale negli Stati Uniti. In qualità di professore alla Fordham University, insegna approcci religiosi afroamericani all'etica.

Come il tedesco Martin Lutero, Massingale è spesso in contrasto con l'insegnamento cattolico ufficiale: sostiene l'ordinazione delle donne e il rendere facoltativo il celibato per il clero cattolico. E, come uomo gay, è apertamente in disaccordo con la dottrina della chiesa sulle relazioni omosessuali, e sostiene invece la piena inclusione dei cattolici LGBTQ all'interno della chiesa.

Il Vaticano sostiene che gay e lesbiche dovrebbero essere trattati con dignità e rispetto, ma che il sesso gay è «intrinsecamente disordinato» e peccaminoso.

Nella sua omelia di una di queste domeniche, Massingale - che ha reso pubblico l'essere gay nel 2019 - ha immaginato un mondo «in cui la dignità di ogni persona è rispettata e protetta, dove tutti sono amati».

Ma questo è un messaggio di uguaglianza e tolleranza «a cui si resiste anche all'interno della nostra stessa famiglia di fede», ha aggiunto. «Predicare!» ha gridato in risposta un fedele.

Massingale è nato nel 1957 a Milwaukee. Sua madre era una segretaria scolastica e suo padre un operaio la cui famiglia emigrò dal Mississippi per sfuggire alla segregazione razziale. Ma anche in Wisconsin, il razzismo era comune. Massingale ha detto che suo padre non poteva lavorare come falegname a causa di una regola che impediva agli afroamericani di unirsi al sindacato dei falegnami.

I Massingales hanno subito il razzismo anche quando si sono trasferiti alla periferia di Milwaukee e si sono avventurati in una parrocchia prevalentemente bianca. «Questa non è una parrocchia molto comoda di cui far parte per te», ricorda che gli ha detto il prete. Successivamente, la famiglia ha fatto il pendolare in una chiesa prevalentemente cattolica nera.

Massingale ha ricordato un altro incidente, come sacerdote appena ordinato, dopo aver celebrato la sua prima messa in una chiesa prevalentemente bianca. «Il primo parrocchiano che mi ha salutato alla porta mi ha detto: “Padre, mandarti qui è l'errore peggiore che l'arcivescovo potesse fare. Le persone non ti accetteranno mai”».

Massingale dice di aver preso in considerazione l'idea di lasciare la Chiesa cattolica, ma ha deciso che era necessario. «Non lascerò che il razzismo della chiesa mi derubi del mio rapporto con Dio», ha detto. «Considero la mia missione rendere la chiesa ciò che dice di essere e l'istituzione che credo che Gesù voglia che sia: più universale».

Per Massingale, il razzismo all'interno della Chiesa cattolica statunitense è una delle ragioni dell'esodo di alcuni cattolici neri; dice che la chiesa non sta facendo abbastanza per affrontare il razzismo all'interno dei suoi ranghi e nella società più ampia.

Secondo un sondaggio del 2021 del Pew Research Center, quasi la metà degli adulti neri statunitensi che sono stati cresciuti come cattolici non si identifica più come tale, e molti sono diventati protestanti. Secondo il sondaggio, circa il 6% degli adulti neri statunitensi si identifica come cattolico e quasi l'80% crede che opporsi al razzismo sia essenziale per la loro fede.

La Chiesa cattolica degli Stati Uniti ha avuto una storia a scacchi con la razza. Alcune delle sue istituzioni, come la Georgetown University, erano coinvolte nella tratta degli schiavi e ha lottato per reclutare sacerdoti afroamericani.

Al contrario, le scuole cattoliche furono tra le prime a desegregare e alcuni funzionari governativi che si opponevano all'integrazione razziale furono scomunicati. Nel 2018 i vescovi statunitensi hanno emesso una lettera pastorale in cui denunciavano «la persistenza del male del razzismo», ma Massingale è rimasto deluso.

«La frase “nazionalismo bianco” non è contenuta in quel documento; non parla del movimento Black Lives Matter”, ha detto. «Il problema con gli insegnamenti della chiesa sul razzismo è che sono scritti in un modo che è calcolato per non disturbare i bianchi».

Alla Fordham, un'università dei gesuiti, Massingale tiene un corso sull'omosessualità e l'etica cristiana, usando testi biblici per sfidare l'insegnamento della chiesa sulle relazioni omosessuali. Ha detto di aver fatto i conti con la propria sessualità a 22 anni, riflettendo sul libro di Isaia.

«Mi sono reso conto che, qualunque cosa dicesse la chiesa, Dio mi amava e mi accettava come un gay nero», ha detto.

La sua ordinazione nel 1983 avvenne nei primi anni dell'epidemia di HIV/AIDS che colpì in modo sproporzionato uomini gay e neri americani. Tra i suoi primi funerali da prete c'era quello di un omosessuale la cui famiglia non voleva menzionare la sua sessualità o la malattia.

«Avrebbero dovuto essere in grado di rivolgersi alla loro chiesa nel momento del dolore», ha detto Massingale. «Eppure non potevano perché quello stigma esisteva in larga misura a causa di quanti ministri parlavano dell'omosessualità e dell'AIDS come punizione per il peccato».

Papa Francesco ha chiesto una pastorale compassionevole per i cattolici LGBTQ. Tuttavia, ha descritto l'omosessualità tra il clero come preoccupante e la legge vaticana rimane chiara: le unioni omosessuali non possono essere benedette all'interno della chiesa. Alcune diocesi hanno licenziato apertamente dipendenti LGBTQ.

Massingale ha una visione diversa della Chiesa: quella in cui i cattolici godono degli stessi privilegi indipendentemente dall'orientamento sessuale.

«Penso che si possa esprimere la propria sessualità in un modo che sia responsabile, impegnato, vivificante e un'esperienza di gioia», ha affermato. Massingale ha ricevuto il riconoscimento per la sua difesa da organizzazioni che la pensano allo stesso modo come FutureChurch, che afferma che i sacerdoti dovrebbero potersi sposare e le donne dovrebbero avere più ruoli di leadership all'interno della chiesa.

«È uno dei leader più profetici, avvincenti, stimolanti e trasformatori della Chiesa cattolica», ha affermato Deborah Rose-Milavec, co-direttore dell'organizzazione. «Quando parla, sai che viene detta una verità molto profonda».

Insieme ai suoi numerosi ammiratori, Massingale ha alcuni critici veementi, come il notiziario cattolico conservatore Church Militant, che descrive la sua difesa LGBTQ come peccaminosa.

Alla Fordham, Massingale è molto rispettato dai colleghi ed è stato insignito dall'università di una prestigiosa cattedra. Nella misura in cui ha dei critici tra i docenti di Fordham, tendono a mantenere i loro dubbi fuori dalla sfera pubblica.

Dice di ricevere molti messaggi di speranza e sostegno, ma diventare pubblico sulla sua sessualità ha avuto un costo. «Ho perso alcuni amici sacerdoti che trovano difficile essere troppo legati a me perché se sono miei amici, 'cosa dirà la gente di loro?'», ha detto.

Massingale rimane ottimista sul graduale cambiamento nella Chiesa cattolica per via di papa Francesco e dei recenti segnali dei vescovi inEuropa che hanno espresso il desiderio di cambiamenti, inclusa la benedizione delle unioni omosessuali.

«Il mio matrimonio da sogno è quello in cui due uomini o due donne sono in piedi davanti alla chiesa, si sposano come un atto di fede, e posso essere lì come testimone ufficiale per dire: "Sì, questo è di Dio"», ha detto dopo una recente lezione a Fordham. «Se fossero anche neri, sarebbe meraviglioso».