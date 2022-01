"MICHAEL MI DICEVA CHE ERO UN 'MAIALE'" - JANET JACKSON HA RICORDATO LA SUA LUNGA BATTAGLIA CON IL PESO IN UN DOCUMENTARIO DI PROSSIMA USCITA - "MIO FRATELLO MI PRENDEVA IN GIRO E MI INSULTAVA. LUI E NE RIDEVA, E ANCHE IO RIDEVO, MA POI DENTRO C'ERA QUALCOSA CHE MI FACEVA MALE" - "SONO UNA MANGIATRICE EMOTIVA, A 11 HO PARTECIPATO A UNA SITCOM E LI' SONO INIZIATI I MIEI PROBLEMI..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

michael e janet jackson nel 1993

La cantante Janet Jackson ha raccontato che suo fratello Michael l’ha bullizata a lungo per il suo peso, definendola un «maiale» quando erano bambini. La star, che è dimagrita e ingrassata più volte nel corso degli anni, ha parlato della crudeltà del fratello e della sua infanzia nella docuserie in quattro puntate di A&E.

«Ci sono stati momenti in cui Mike mi prendeva in giro e mi insultava. “Maiale, cavallo, troia, mucca”. Lui ne rideva e anche io ridevo, ma poi dentro c’era qualcosa che mi faceva male. Quando qualcuno ti dice che sei troppo pesante, ti colpisce».

Jackson ha raccontato che i suoi problemi di peso sono iniziati quando ha ottenuto il ruolo di Penny nella sitcom Good Times degli anni 70. Allora aveva 11 anni. «Sono una mangiatrice emotiva, quindi quando sono stressata o qualcosa mi dà davvero fastidio, il cibo mi conforta. Ho partecipato a Good Times a lì sono iniziati i miei problemi di peso e il modo in cui mi guardavo. Ho sviluppato in giovane età e ho iniziato ad avere un petto, e la produzione lo legava in modo che sembrassi piatta».

janet jackson 2

Jackson ha raccontato che lei e suo fratello, morto nel 2009 all'età di 50 anni, si sono allontanati man mano che crescevano. Quando è stato accusato per la prima volta di abusi sessuali su minori nel 1993, dal tredicenne Jordan Chandler, che ha affermato che il cantante lo aveva molestato nel suo ranch di Neverland in California, Jackson ha detto di essere stata devastata - e arrabbiata per il suo costo personale.

«È stato frustrante per me», ha detto. «Abbiamo le nostre vite separate e anche se è mio fratello, questo non ha nulla a che fare con me. Ma volevo essere lì per lui, supportarlo il più possibile».

janet jackson 3

La causa è stata risolta nel gennaio 1994 con un pagamento di 23 milioni di dollari ai Chandlers. «Michael ha finito per dare soldi alla famiglia. Voleva solo che finisse, ma così è sembrato che fosse colpevole», ha detto Jackson.

Ha detto che all'epoca stava per firmare un accordo con la Coca-Cola, in quello che sarebbe stato il più grande accordo di marca della sua carriera. Ma è stato fatto deragliare dalle accuse.

michael jackson

«Quando è uscito, la Coca-Cola ha detto: “No, grazie”. Colpevole per associazione. È così che lo chiamano, giusto?».

Lei e Michael in seguito hanno risposto alle accuse nel loro singolo Scream del 1995. «Era la sua canzone e io ero lì per supportarlo», ha detto.

Ma ha affermato di essere stata bloccata dalla sua squadra. «Sentivo che stavano cercando di renderlo molto competitivo tra noi due. Questo mi ha davvero ferito perché sentivo di essere lì a combattere con lui, non contro di lui. Volevo che tra me e lui fosse come ai vecchi tempi, ma non è stato così. I vecchi tempi erano passati da tempo».

Alcuni anni dopo la sua famiglia ha cercato di mettere in scena un intervento nella sua vita nella sua casa di Las Vegas, con i suoi fratelli di The Jackson 5, ma lui si è rifiutato di ascoltare.

janet jackson nel 2020

«Non aveva molto da dire, era scostante. Ero davvero sconvolto.

«La mia famiglia ha noleggiato un jet privato e sono venuti per un intervento. Era un modo per avvicinarci di nuovo e lui non ce l'aveva». Ha raccontato che le divisioni erano iniziate decenni fa, quando ha pubblicato Thriller, nel 1982.

«Era Thriller, è allora che tutto ha iniziato a cambiare», ha detto. «Ricordo di aver amato davvero l'album Thriller, ma per la prima volta nella mia vita ho sentito che era diverso tra noi, stava accadendo un cambiamento. Quello è il momento in cui Mike e io abbiamo iniziato a prendere strade separate. Semplicemente non era così divertente come una volta».

Jackson, che ha avuto 10 successi arrivati al numero uno negli Stati Uniti e ha realizzato un totale di vendite record globali di 100 milioni, ha affermato che il suo nome di famiglia l'ha aiutata e ostacolata. «Sono grata perché mi ha aperto molte porte, avere quel nome», ha detto.

janet e michael jackson

«E allo stesso tempo c'è una grande quantità di controllo che deriva dall'avere quel cognome, una certa aspettativa. Volevo la mia identità, non volevo che la gente prendesse questo corpo a causa del mio cognome».

Nel documentario ha discusso a lungo del suo padre prepotente e talvolta violento Joe, morto nel 2018 all'età di 89 anni. «Crescendo, non ho vissuto mio padre come avrei voluto. Non ho mai saputo di che umore fosse, se fosse di umore giocoso. Ma il modo in cui suonava non era nemmeno divertente. Mio padre a volte ci svegliava mettendoci dei fiammiferi tra le dita dei piedi e accendendoli».

