Dagotraduzione dal Daily Mail

La famiglia di Michael Schumacher rende omaggio al campione "forte" e "speciale" nel documentario di Netflix sul leggendario pilota di Formula uno, “Schumacher”, in uscita il 15 settembre.

Un trailer pubblicato oggi mostra sua moglie Corinna e i loro due figli Gina e Mick, che hanno seguito le orme del padre in F1, parlare del pilota, 52 anni, che non è stato più visto in pubblico da quando ha subito gravi ferite alla testa in un incidente sugli sci nel 2013.

Corinna, anche lei 52enne, dice nell'attesissimo film su suo marito: «Ho appena sentito che è una persona speciale. Penso che sia semplicemente molto forte mentalmente. Estremamente forte. Mi mostra ancora quanto è forte ogni giorno».

Mick, 22 anni, aggiunge: «Quando lo guardo penso, “Voglio essere così”».

Il trailer mostra filmati d'archivio della carriera di Schumacher, dai suoi giorni di karting da ragazzo al suo settimo campionato di F1. Il documentario promette materiale inedito che mostra le «molte sfaccettature della sua personalità multistrato», e vi hanno partecipato anche il fratello Ralf, Sebastian Vettel, David Coulthard e Bernie Ecclestone.

Il ritratto della leggenda delle corse è «l'unico film supportato dalla sua famiglia» ed è stato descritto dal suo addetto stampa e manager Sabine Kehm come «il dono della famiglia al loro amato marito e padre».

Kehm ha aggiunto: «Michael Schumacher ha ridefinito l'immagine professionale di un pilota da corsa e ha fissato nuovi standard. Nella sua ricerca della perfezione, non ha risparmiato né se stesso né la sua squadra, guidandoli verso i più grandi successi. È ammirato in tutto il mondo per le sue doti di leadership».

«Ha trovato la forza per questo compito e l'equilibrio per ricaricarsi a casa, con la sua famiglia, che ama incondizionamente. Al fine di preservare la sua sfera privata come fonte di forza, ha sempre separato in modo rigoroso e coerente la sua vita privata dalla sua vita pubblica. Questo film racconta entrambi i mondi. È il dono della sua famiglia al loro amato marito e padre».

Schumacher, che ha vinto 91 Gran Premi prima di ritirarsi dalla Formula 1 nel 2012, ha subito un grave trauma cranico il 29 dicembre 2013 nelle Alpi francesi e il suo stato di salute rimane segreto. Netflix ha detto che il documentario non si concentra sulla sua salute.

«La sfida più grande per i registi è stata sicuramente quella di trovare l'equilibrio tra reportage indipendente e considerazione per la famiglia», ha detto Vanessa Nocker che ha diretto il film insieme a Hanns-Bruno Kammertons e Michael Wech.

«Corinna Schumacher stessa è stata il nostro più grande supporto in questo. Lei stessa voleva fare un film autentico, mostrare Michael così com'è, con tutti i suoi alti e bassi, senza alcun rivestimento di zucchero».

«È stata bravissima e abbastanza coraggiosa da permetterci di fare ciò che volevamo, quindi abbiamo rispettato e mantenuto i suoi limiti. Una donna molto stimolante e calorosa che ha lasciato un'impressione duratura su tutti noi».

Schumacher è stato famoso soprattutto per la sua carriera in Ferrari tra il 1996 e il 2006, dove ha vinto cinque campionati consecutivi, dopo aver vinto due titoli con la Benetton. Si è ritirato nel 2006, ma è tornato a correre quattro anni dopo con la Mercedes. Si è ritirato per la seconda volta nel 2012 dopo due stagioni senza successo.

Il documentario doveva essere rilasciato nel 2020 dopo le riprese nel 2019, ma è stato ritardato più volte dai produttori a causa del volume di materiale che dovevano modificare.

