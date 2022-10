20 ott 2022 09:47

"IL MIO 18ENNE MERAVIGLIOSO NON C'È PIÙ. NULLA HA PIÙ SENSO" - L'ANNUNCIO STRAZIANTE DI PAOLA DI CARO, GIORNALISTA DEL "CORRIERE DELLA SERA" - IL FIGLIO FRANCESCO (SUO E DEL COLLEGA, LUCA VALDISERRI) È MORTO TRAGICAMENTE NELLA NOTTE INVESTITO DA UNA MACCHINA MENTRE STAVA SU UN MARCIAPIEDE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO - GIORGIA MELONI RISPONDE SU TWITTER: "CAMMINEREMO CON TE, PERCHÈ TU NON SIA SOLA MENTRE ATTRAVERSI L'INFERNO"