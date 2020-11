"È MIO DIRITTO NON FARE IL VACCINO ANTI-COVID" – A BOLSONARO GLI MANCAVA SOLO ESSERE UN NO-VAX! NEL BRASILE TRAVOLTO DALL’EPIDEMIA CON 6,2 MILIONI DI CONTAGI E OLTRE 170MILA MORTI, IL PRESIDENTE SI SCAGLIA CONTRO CHI VUOLE L’OBBLIGO DI VACCINAZIONE, DEFINENDOLO: "UN DITTATORE O UN FALSO DITTATORE CHE STA PER FARE AFFARI CON LA VITA DEGLI ALTRI" "LA MASCHERINA? L’ULTIMO TABÙ A CADERE NON APPENA…"

No al vaccino anti-Covid. Da sempre scettico sull’epidemia in corso, Jair Bolsonaro annuncia in diretta Facebook di non volersi vaccinare: "è un mio diritto. E sono certo che il Parlamento non creerà difficoltà a chi, per caso, non vuole prendere il vaccino”.

Il presidente brasiliano si scaglia contro chi vuole l’obbligo della vaccinazione, definendolo “un dittatore o un falso dittatore che sta per fare affari con la vita degli altri”. Non da meno la sua considerazione sull’uso della mascherina, “l’ultimo tabù a cadere” non appena “ci sarà ancora uno studio serio che parlerà dell’efficacia”.

Il Brasile è stato travolto dalla prima e seconda ondata di Covid-19, con 171.460 morti e 6,2 milioni di contagi, secondo l’ultimo bilancio ufficiale.

