Ultimo appuntamento di Chi l'ha visto condotto da Federica Sciarelli su Rai Tre. La prima storia su cui si sofferma è quella di Nessy Guerra, la mamma bloccata in Egitto a Hourgada, insieme alla bambina. La giovane madre, 25 anni originaria di Sanremo, è stata accusata ingiustamente di adulterio dal marito Tamer Hamouda, e rischia di perdere la custodia della bimba. È stata messa una ricompensa per chi riuscirà a fornire qualsiasi tipo di informazione sulle due fuggitive. Sviluppi che hanno costretto Nessy e la piccola a scappare di nuovo e a nascondersi. […]

L'ANNUNCIO SU FACEBOOK

L'inviato di Chi l'ha visto è riuscito a comunicare con l'avvocato di Tamer e Tamer stesso che ha dichiarato: «Non ho nessuna dichiarazione da fare: il tribunale ha già deciso. Avete modificato tutte le mie dichiarazioni. Non c'è più tempo, avevo dato fino al 25 giugno per trovare un accordo, voi mi avete deriso e non mi avete preso sul serio, adesso il tribunale ha deciso. Io ero andato a dire al tribunale con la massima cortesia, che vogliamo evitare l'esecuzione forzata per il bene della bambina, possiamo trovare un accordo?

Volevamo fare una cosa dolce, lei dava la figlia a mia madre Marina e lei poteva vedere la figlia quando voleva. Lei non ha voluto. Voglio che la bambina sia in un contesto sicuro, la madre potrà vederla, però assolutamente nelle mani della mamma no. Lei sta facendo un reato, non noi!». […] Tamer […] è stato condannato per truffa, furto, lesioni e per aver picchiato almeno un'altra donna. […]

LA FUGA DI NESSY

La taglia che il marito Tamer ha messo su Nessy le pesano e le fanno male: «Ho il terrore». Poco dopo arriva la notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire: Tamer sa dove è Nessy e la figlia. Il da farsi è chiaro, devono fare le valige e lasciare subito la casa.

«Dobbiamo scappare perché lui ci ha trovate, adesso ha addirittura messo una taglia dove offre dei soldi in cambio di informazioni su di noi. Come è possibile che dobbiamo essere noi a scappare e nasconderci e non lui che è un criminale? Intervenite per favore, cosa aspettiamo? Che ci ammazzano?»

L'"ARRESTO" DI TAMER E L'APPELLO DEL PAPÀ DI NESSY

«Tamer è stato arrestato questa mattina per quello che ha fatto nei confronti dei consoli italiani: minacce, denunce pubbliche e irruzioni in tribunale. Hanno messo insieme le ipotesi di reato e lo hanno arrestato alle 2 di notte», dice l'avvocato di Nessy, Agata Armanetti.

Nessy aggiorna però, «È stato dentro solo due ore, è già libero». Interviene anche il papà di Nessy con un appello molto duro: «Sono fuorilegge, non hanno basi legali, nessuno ha rubato niente. Questo è importante da dire: è strategia del terrore da gente che pretende di fare la legge come vogliono loro. Grazie all'Egitto e alla Farnesina che ci stanno aiutando. Falso e giuda, dì la verità come hai sempre detto a me che non ti frega niente della bambina, vuoi solo rovinare la vita a mia figlia. Usi la religione come un blasfemo, falso!»

