30 ott 2023 13:35

"MIO PADRE È SATANA. MI HA DATO IL DONO DELL’IMMORTALITÀ" – L'INQUIETANTE LETTERA LASCIATA DA UN VENTENNE CHE SI È IMPICCATO A PISTOIA: "MI DEVO SACRIFICARE PER LUI" – A INIZIARE IL GIOVANE AL SATANSIMO ERA STATO IL PAPÀ 50ENNE, INDAGATO PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO - L’UOMO ERA IN CARCERE QUANDO IL FIGLIO SI È TOLTO LA VITA, EPPURE CONOSCEVA TUTTI I DETTAGLI DI COME SI ERA UCCISO. FORSE I DUE AVEVANO PROGRAMMATO INSIEME IL GESTO...