LA "MISSION IMPOSSIBLE" DI FLAVIO BRIATORE: RIFILARE AI NAPOLETANI UNA MARGHERITA A 17 EURO – L'IMPRENDITORE ANNUNCIA L'APERTURA A SETTEMBRE DEL SUO “CRAZY PIZZA” SUL LUNGOMARE DI NAPOLI: “NON VOGLIO SFIDARE NESSUNO, PUNTIAMO A UN TARGET DI CLIENTI SUPERIORE, IN CERCA DI UN’ESPERIENZA CULINARIA DI LUSSO, IL NOSTRO OBIETTIVO È FAR FARE AI TURISTI UN’EXPERIENCE NUOVA E SOFISTICATA, BASATA SU INGREDIENTI DI GRANDE QUALITÀ” (FLAVIO, PREPARATI A UN’EXPERIENCE DI PERNACCHIE...)

[…] Ora è proprio Flavio Briatore a rivelare il vero timing dell’attesa apertura della sua pizzeria «di lusso» in via Nazario Sauro sul Lungomare di Napoli. Ed è lo stesso manager e imprenditore, recentemente nominato executive advisor del team Alpine in Formula 1, a svelare in anteprima altri particolari sul nuovo locale.

Dell’apertura di Crazy Pizza a Napoli si parla da tempo. È in grado di annunciare il D-Day?

«Apriremo alla fine della stagione estiva».

Un locale nella patria della pizza è una delle tante sfide che hanno caratterizzato la sua carriera di manager e imprenditore?

«Non la definirei una sfida visto che per me è un enorme piacere arrivare a Napoli, non voglio sfidare nessuno. In questa avventura saremo accompagnati da una serie di soci fortemente legati al territorio, e siamo tutti estremamente felici di portare Crazy Pizza a Napoli. Napoli è famosa in tutto il mondo per la sua cultura e il suo patrimonio culinario e crediamo che la nostra formula di fine dining diversa e unica possa essere un’aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale».

Per quali caratteristiche il suo locale si diversificherà da una pizzeria tradizionale?

«Crazy Pizza è un format che offre un’esperienza culinaria di qualità, perfetta per chi cerca qualcosa di originale e lussuoso. Non va a competere direttamente con le pizzerie o i ristoranti tradizionali, poiché propone una vera e propria esperienza che si distingue per l’ambiente, il servizio, la qualità degli ingredienti e l’intrattenimento. Il nostro obiettivo è far fare ai napoletani, ai campani e ai numerosi turisti nazionali e internazionali un’experience nuova e sofisticata, basata su ingredienti di grande qualità, servizio di lusso ed intrattenimento».

Perché la vostra pizza sarà diversa?

«La nostra pizza è leggerissima e digeribile, con pochissimo lievito. È molto diversa dalla pizza napoletana, ecco perché dico che non è una sfida a chi fa la pizza migliore. Chi ci sceglie lo fa anche perché la nostra pizza è differente».

A quale tipo di clientela vi rivolgerete?

«Puntiamo a un target di clienti superiore, in cerca di un’esperienza culinaria di lusso, ma divertente al tempo stesso. Il nostro obiettivo è attrarre non solo clienti locali, ma anche i tanti turisti, i clienti internazionali. Credo che il nostro concetto di luxury-fun dining troverà un terreno fertile a Napoli, offrendo un’opzione unica e sofisticata».

Superate le polemiche con Gino Sorbillo?

«Con Sorbillo c’è un rapporto cordiale che va avanti ormai da anni, ci vedremo sicuramente a Napoli, lo aspetto da noi».

Oltre alla pizza, come si comporrà l’offerta?

«Insieme alla pizza proporremo il nostro classico menu composto da una serie di antipasti di qualità, insalate fresche, primi della tradizione italiana e i nostri famosi dessert preparati a la minute. Il nostro menu è ampio e molto apprezzato e sono certo che sarà così anche a Napoli».

È in programma anche un’apertura a Capri o in qualche altra località della Campania?

«Posso dire che quella di Napoli sicuramente non sarà l’ultima tappa di Crazy Pizza nel Meridione, che già con Catania nello scorso dicembre ci ha dato enormi soddisfazioni. Sicuramente non ci fermeremo qui».

Quanto costerà una Margherita?

«Esattamente come a Milano, 17 euro, niente di esagerato. E non lo dico per provocazione ma perché sono convinto che il prezzo di 17 euro per gustare una buona pizza in un locale di lusso, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento sia assolutamente corretto».

La pizza più costosa?

«Quella con un fantastico Pata Negra Joselito iberico: 65 euro per la nostra pizza più esclusiva».

