"MOLTI INSEGNANTI MASCHI SONO INCLINI ALLA PEDOFILIA" - BUFERA SUL DRAMMATURGO DAVID MAMET, CHE A FOX NEWS HA SPARATO A ZERO SULL'EDUCAZIONE SESSUALE NELLE SCUOLE: "DOBBIAMO RIPRENDERE IL CONTROLLO, ALTRIMENTI AVREMO BAMBINI NON SOLO INDOTTRINATI, MA ANCHE EDUCATI DA PERSONE CHE SONO, LO SAPPIAMO, PREDATORI SESSUALI" - "STANNO ABUSANDO FISICAMENTE DEI BAMBINI? NO, NON CREDO. MA NE ABUSANO MENTALMENTE" - VIDEO

Dagotraduzione dal New York Post

David Mamet si è ritrovato in difficoltà dopo aver affermato che molti insegnanti maschi sono "inclini" a essere pedofili. La presa di posizione del drammaturgo vincitore del Premio Pulitzer ha suscitato critiche diffuse in quanto ha dichiarato che «dobbiamo riprendere il controllo».

Parlando a Fox News Sunday, Mamet ha commentato il cosiddetto disegno di legge "Don't Say Gay" della Florida, che vieta alle scuole di parlare di orientamento sessuale o di genere ai bambini sotto i 10 anni.

«Dobbiamo riprendere il controllo», ha detto Mamet. «Se non c'è il controllo della comunità sulle scuole, quello che abbiamo sono i bambini non solo indottrinati, ma anche educati in un senso molto reale da persone che sono, lo sappiano, predatori sessuali. Stanno abusando fisicamente dei bambini? No, non credo. Ma ne abusano mentalmente e usano il sesso per farlo», ha aggiunto.

«Questo è sempre stato il problema con l'istruzione: gli insegnanti sono inclini, in genere uomini perché gli uomini sono predatori, alla pedofilia», ha detto il 74enne.

Il signor Mamet ha affermato che dovrebbero essere i genitori ad insegnare ai figli determinati argomenti e non gli insegnanti. «Le persone sono impazzite e le persone sono spaventate perché ci sono enormi cambiamenti nella società, causati dalle persone al potere», ha detto Mamet. «Le persone al potere, come sempre, sono in larga misura parassiti che si nutrono della carne in decomposizione».

Ha aggiunto che la società «ha bisogno di essere potata e dobbiamo tagliare le parti malate e tornare al controllo individuale del nostro destino. Questa si chiama libertà».

Non è passato molto tempo prima che Mamet abbia affrontato un grande respingimento sui social media per i suoi commenti controversi. Il consigliere per la politica estera di Bernie Sanders, Matt Duss, ha scritto che «il principale risultato di quella spregevole clip di David Mamet sugli insegnanti è che Rupert Murdoch rimane l'oligarca più pericoloso del mondo e non è vicino».