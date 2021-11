1 nov 2021 08:30

"NESSUNO PUO' PERMETTERSI DI DARE CONSIGLI SENZA AVERE LE COMPETENZE NECESSARIE" - UNA CENTRALINISTA DELLA USL ROMAGNA E' STATA LICENZIATA PERCHÉ, DURANTE UNA TELEFONATA, HA CONSIGLIATO A UNA DONNA INCINTA DI NON VACCINARSI - LA FUTURA MAMMA AVEVA CHIAMATO PER PRENOTARE LA PRIMA DOSE, ESPRIMENDO I PROPRI DUBBI, E OTTENENDO PER RISPOSTA: "IO SE FOSSI IN LEI NON LO FAREI" - IL MARITO DELLA GIOVANE L'HA DENUNCIATA E...