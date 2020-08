"NEW YORK NON MORIRÀ MAI” – IL MITICO COMICO JERRY SEINFELD SI INCAZZA PER UN ARTICOLO CHE DÀ PER SPACCIATA LA GRANDE MELA (E TUTTE LE METROPOLI) DOPO IL VIRUS: “ENERGIA, ATTITUDINE, PERSONALITÀ NON POSSONO LAVORARE DA REMOTO NEMMENO CON LE MIGLIORI RETI A FIBRA OTTICA” – “NEW YORK, ROMA, LONDRA NON SCOMPAIONO. CAMBIANO, MUTANO, SI RIFORMANO. PERCHÉ LA GRANDEZZA È RARA, E LA VERA GRANDEZZA CHE È NEW YORK CITY È PIÙ CHE RARA. È…”

Davvero pensate che New York morirà? “Non lo farà. A dirlo è il comico Jerry Seinfeld sul New York Times, in risposta a un commento di James Altucher (gestore di hedge fund, imprenditore, autore, podcaster e neo-ex newyorchese) su Linkedin (e a molti altri che danno per spacciato il concetto stesso di metropoli)

JERRY SEINFELD: SO YOU THINK NEW YORK IS ‘DEAD’

https://www.nytimes.com/2020/08/24/opinion/jerry-seinfeld-new-york-coronavirus.html

NYC IS DEAD FOREVER. HERE'S WHY (New York è morta per sempre, ecco perché) – l’articolo di James Altucher su Linkedin a cui fa riferimento Jerry Seinfeld - https://www.linkedin.com/pulse/nyc-dead-forever-heres-why-james-altucher/

Dagotraduzione

Quando ho preso il mio primo appartamento a Manhattan, nella calda estate del 1976, non c’era nessuna legge sulla raccolta degli escrementi dei cani, e le strade erano ricoperte di cacca. Firmai il contratto di affitto, uscii fuori e la mia macchina era appena stata rimossa. Eppure pensavo ancora: “questo è il migliore posto dove sono mai stato nella mia vita”.

Manhattan è un’isola al largo della costa americana. Facciamo parte degli Stati Uniti? Più o meno. E adesso è uno dei momenti più difficili che abbiamo avuto da un po’ di tempo a questa parte. Ma una cosa la so per certa: l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno nel bel mezzo di queste sfide è qualche idiota su Linkedin che piagnucola e si lagna: “Se ne sono andati tutti! Rivoglio indietro il 2019”.

Oh, stai zitto. Immagina di essere in una guerra reale con questo ragazzo al tuo fianco. Ascoltarlo dire: “Giocavo a scacchi tutto il giorno. Potevo incontrare le persone e avviare qualsiasi tipo di attività”. Asciugati le lacrime, pulisciti il culo e datti un contegno.

Dice di conoscere persone che hanno lasciato New York per il Maine, Vermont, Tennessee, Indiana. Sono stato in tutti questi posti molte, molte, molte volte nel corso di molti decenni. E con tutto il rispetto e l'affetto, mi prendi in giro?!

Dice che se ne sono andati tutti per sempre. Come diavolo fai a saperlo? Ti sei trasferito a Miami. Sì, ho anche un posto a Long Island. Ma non abbandonerò mai New York City. Mai.

C'è qualche altra cosa stupida nell'articolo e su come è finita New York perché tutti “faranno tutto da remoto". Indovina un po’? Tutti odiano farlo. Tutti. Odiano. Farlo. E sai perché? Perché non c’è energia.

Energia, attitudine, personalità, non possono essere “remotate” nemmeno con le migliori reti in fibra ottica del mondo. Questo è il motivo principale per cui molti di noi si sono trasferiti a New York fin dall’inizio.

Ti sei mai chiesto perché esiste la Silicon Valley? Mi sono sempre chiesto, perché queste persone vivono e lavorano tutte in quel luogo? Hanno tutta questa folle tecnologia; perché non si sparpagliano tutti ovunque vogliano essere e non si connettono con i loro dispositivi? Perché non funziona, ecco perché.

L'energia umana reale, viva e stimolante esiste quando ci coaguliamo insieme in posti assurdi come New York City. Sentirti dispiaciuto per te stesso perché non puoi andare a teatro per un po' non è l'elemento essenziale del carattere che ha reso New York il diamante brillante dell'attività che un giorno sarà di nuovo.

Hai trovato un posto in Florida? Bene. Conosciamo la concentrazione e lo spirito creativo irrequieto e resiliente che caratterizzano la Florida. Pensi che anche Roma stia per scomparire? Londra? Tokyo? L'East Village?

Non lo fanno. Cambiano, mutano, si riformano. Perché la grandezza è rara. E la vera grandezza che è New York City è più che rara. È sconosciuta. Sconosciuta in qualunque luogo al di fuori di New York City.

Tu dici che New York non si riprenderà questa volta. Che tu non tornerai indietro e non ti riprenderai. Nella tua nuova vita, snervata e piena di colori pastello in Florida. Spero che la tua sia una corsa sana laggiù. Non riesco a pensare a una punizione più adatta per il tuo bell'articolo.

Questo stupido virus prima o poi si arrenderà. Allo stesso modo in cui l'hai fatto tu. Noi continueremo a resistere con New York, se ciò per te va bene. E sicuro come l’inferno, tornerà.

Continueremo con New York City se per te va bene. E tornerà sicuramente.

Grazie a tutti i veri, duri newyorkesi che, a differenza di te, l'hanno amata e capita, sono rimasti e l'hanno ricostruita. Ci vediamo al club

