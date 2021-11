"NIENTE DI CIO' CHE HO VISTO NELLA VARIANTE OMICRON GIUSTIFICA L'AZIONE ESTREMA CHE IL REGNO UNITO E LE ALTRE NAZIONI EUROPEE HANNO INTRAPRESO" - ANGELIQUE COETZEE, IL MEDICO CHE HA ALLERTATO IL MONDO SULLA NUOVA MUTAZIONE DEL VIRUS, SCRIVE AL "DAILY MAIL": "NESSUNO QUI IN SUDAFRICA E' STATO RICOVERATO IN OSPEDALE NE' SI RITIENE CHE QUALCUNO QUI SI SIA AMMALATO GRAVEMENTE. LA VERITA' E' CHE..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Angelique Coetzee

Della dottoressa Angelique Coetzee, il medico che ha allertato il mondo sulla variante Omicron

In qualità di presidente della South African Medical Association e medico di base da 33 anni, ho visto molto durante la mia carriera medica.

Ma nulla mi ha preparato alla straordinaria reazione globale che ha incontrato questa settimana il mio annuncio di aver visitato un giovane che aveva un caso di Covid che si è rivelato essere la variante Omicron.

Questa versione del virus circolava da tempo nell'Africa meridionale, essendo stata precedentemente identificata in Botswana.

VARIANTE OMICRON

Ma dato il mio ruolo di fronte al pubblico, annunciando la sua presenza nel mio stesso paziente, l'ho inconsapevolmente portato all'attenzione globale.

Molto semplicemente, sono rimasta sbalordita dalla risposta, in particolare della Gran Bretagna.

E lasciatemi essere chiara: niente di ciò che ho visto su questa nuova variante giustifica l'azione estrema che il governo del Regno Unito ha intrapreso in risposta ad essa.

VARIANTE OMICRON

Nessuno qui in Sud Africa è stato ricoverato in ospedale con la variante di Omicron, né si ritiene che qualcuno qui si sia ammalato gravemente di essa.

Eppure la Gran Bretagna e altre nazioni europee hanno reagito con pesanti restrizioni di viaggio sui voli dall'Africa meridionale, oltre a imporre regole più severe a casa sull'uso di maschere, multe e quarantene estese.

Covid Regno Unito

La semplice verità è: non sappiamo ancora abbastanza su Omicron per esprimere tali giudizi o imporre tali politiche.

In Sudafrica, abbiamo mantenuto il senso della prospettiva. Non abbiamo avuto nuove restrizioni o parlato di lockdown perché stiamo aspettando di vedere cosa significhi effettivamente la variante.

Ci siamo anche abituati qui all'emergere di nuove varianti Covid. Quindi, quando i nostri scienziati hanno confermato la scoperta di un’altra, nessuno ne ha fatto una cosa enorme. Molte persone non se ne sono nemmeno accorte.

Sajid Javid, ministro della salute inglese

Ma dopo che la Gran Bretagna ne ha sentito parlare, il quadro globale ha iniziato a cambiare.

Anche se i nostri scienziati hanno cercato di evidenziare le enormi lacune nella conoscenza mondiale di questa variante, le nazioni europee hanno immediatamente e unilateralmente vietato i viaggi da questa parte del mondo.

Il nostro governo era comprensibilmente arrabbiato per questo, sottolineando che «la scienza eccellente dovrebbe essere applaudita, non punita».

I VIAGGI DEL PAZIENTE ZERO DELLA VARIANTE OMICRON IN ITALIA

Se, come suggeriscono alcune prove, Omicron risulta essere un virus a rapida diffusione con sintomi per lo più lievi per la maggior parte delle persone che lo prendono, sarebbe un passo utile sulla strada per l'immunità di gregge.

Se sarà così, nelle prossime due settimane impareremo.

La situazione peggiore, ovviamente, sarebbe un virus a rapida diffusione con infezioni gravi. Ma non è qui che siamo al momento.

Qui in Sudafrica, quello che io e i miei colleghi del GP stiamo vedendo non giustifica in alcun modo la reazione istintiva che abbiamo visto dal Regno Unito.

Per prima cosa, non stiamo – almeno per ora – trattando pazienti gravemente malati.

Prendi il mio primo caso Omicron, il giovane di cui ho parlato prima. Non gli è venuto in mente di avere il Covid: pensava di aver preso troppo sole dopo aver lavorato fuori. Dopo che è risultato positivo, lo hanno fatto anche sua moglie e il bambino di quattro mesi.

LABORATORIO DI ANALISI COVID

Finora, i pazienti che sono risultati positivi per Omicron qui sono stati principalmente giovani uomini – un misto di vaccinati e non vaccinati (sebbene, nelle nostre statistiche, “non vaccinato” possa anche significare “vaccinato con una sola dose”).

Solo ieri ho visto altri cinque pazienti che erano risultati positivi alla nuova variante. Avevano tutti una malattia molto lieve.

Quindi, al momento, temo che mi sembra che la Gran Bretagna stia semplicemente lanciando l'allarme su questa variante inutilmente.

VARIANTE OMICRON

Sì, l'immagine potrebbe un giorno sembrare diversa. Devo ancora vedere persone anziane, non vaccinate, infettate dalla nuova variante, ad esempio, e potrebbero presentarsi con una forma più grave della malattia.

Ma la realtà è che il Covid è qualcosa con cui dobbiamo imparare a convivere. Abbiate cura di voi e fate i vaccini. Soprattutto, niente panico, e questo vale anche per i governi.