"NON C'E' NESSUNA RAGIONE PER CREDERE CHE I VACCINI A MRNA AVRANNO EFFETTI COLLATERALI A LUNGO TERMINE" - L'INFETTIVOLOGO ISRAELIANO TAL BROSH: "NON CONOSCIAMO CASI IN CUI IL SISTEMA IMMUNITARIO HA DECISO DI REAGIRE IMPROVVISAMENTE A UN VACCINO SOMMINISTRATO 15 ANNI PRIMA" - "FUNZIONANO COME CHIAVETTA USB: NON INFLUISCONO SUL DISCO RIGIDO MA ESEGUONO SOLO UN DETERMINATO PROGRAMMA..."

Mentre migliaia di israeliani stanno per ricevere la terza dose di vaccino, molti altri si chiedono se un’altra iniezione di mRna sia sicura.

La scorsa settimana l'American Food and Drug Administration ha approvato in via definitiva il vaccino Pfizer, ma nel comunicato stampa ha scritto che «non sono ancora disponibili informazioni sui potenziali effetti sulla salute a lungo termine».

Tal Brosh, capo dell'Unità Malattie Infettive presso il Samson Assuta Ashdod University Hospital, ha detto al Jerusalem Post che, anche se non pretende di sapere cosa accadrà tra 10 anni, «non c'è una vera ragione per pensare che ci siano effetti a lungo termine» del vaccino.

Il dottore ha spiegato che non esiste un altro vaccino che sia stato valutato per un decennio prima di essere approvato e che non esiste un esempio di un altro vaccino – anche se nessun altro vaccino è a mRNA – che sia stato collegato a effetti significativi a lungo termine.

«Non ci sono prove che succeda qualcosa a meno che non si sia verificato nelle prime due ore, due settimane o due mesi», ha detto Michal Linial, professore di chimica biologica presso l'Università Ebraica di Gerusalemme. «Non conosciamo casi in cui il sistema immunitario ha deciso di reagire improvvisamente a un vaccino somministrato 15 anni prima».

Più di due miliardi di persone in tutto il mondo sono state inoculate contro il COVID-19 con più di cinque miliardi di dosi. Solo in America sono state distribuite circa 210 milioni di dosi di mRNA Pfizer. In Israele sono state somministrate più di 8,5 milioni di dosi.

Mentre i vaccini tradizionali generalmente contengono un germe indebolito o inattivato, i Centers for Disease Control and Prevention hanno spiegato che i vaccini mRNA «insegnano alle nostre cellule come produrre una proteina - o anche solo un pezzo di una proteina - che innesca una risposta immunitaria» dentro il nostro corpo. Quella risposta immunitaria, che produce anticorpi, è ciò che ci protegge dall'infezione se il vero virus entra nel nostro corpo».

Brosh ha spiegato che questo non significa che il vaccino cambi il codice genetico delle persone. Funziona in modo simile alle chiavette USB, che non influiscono sul disco rigido ma eseguono un determinato programma. «L'RNA del messaggero è una molecola molto fragile, il che significa che può essere distrutta molto facilmente», ha spiegato Linial. «Se metti dell’mRNA sul tavolo, per esempio, in un minuto non rimarrà più mRNA. Si comporta in maniera opposta al DNA, che è il più stabile possibile».

I vaccini Moderna e Pfizer stanno semplicemente consegnando una specifica sequenza di mRNA alle nostre cellule. Una volta che l'mRNA è nella cellula, la biologia umana prende il sopravvento. I ribosomi leggono il codice e costruiscono la proteina e le cellule replicano la proteina nel corpo.

Questo è uno dei motivi principali per ritenere che non ci saranno conseguenze a lungo termine per il vaccino, ha affermato il prof. Eyal Leshem, direttore del Centro per la medicina di viaggio e le malattie tropicali dello Sheba Medical Center.

Secondo Linial i vaccini Pfizer e Moderna sono stati i primi a mRna ad essere introdotti sul mercato perché fino a questo momento non c’era urgenza. Ma gli scienziati li stanno sperimentando da tre decenni. Leshem ha spiegato che i vaccini mRNA per altre malattie, tra cui il cancro, sono stati testati sugli esseri umani per circa 10 anni e «non è stato registrato nessun effetto a lungo termine», anche se questi studi generalmente hanno incluso un piccolo numero di partecipanti.

Gli individui hanno iniziato a ricevere vaccini mRNA contro COVID-19 già a luglio dello scorso anno e da allora gli effetti avversi sono stati seguiti da vicino in tutto il mondo.

«Ci sono più dati sugli eventi avversi di questi vaccini di quanti ne abbiamo mai avuti su qualsiasi altro vaccino», ha detto Brosh, aggiungendo che nessun vaccino è mai stato somministrato a così tante persone così velocemente.