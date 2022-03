1 mar 2022 19:56

"NON E' IL MESSIA, PUTIN E' L'ANTICRISTO" - YEVSTRATIY ZORIA, ARCIVESCOVO E PORTAVOCE DELLA CHIESA ORTODOSSA UCRAINA, HA DEFINITO IL PRESIDENTE RUSSO "L'ANTICRISTO DEL NOSTRO TEMPO, PERCHE' TUTTO CIO' CHE FA ORA E' TOTALMENTE CONTRO IL VANGELO, CONTRO LA LEGGE DI DIO" - "CON LA PREGHIERA SULLE LABBRA, CON L'AMORE PER DIO, PER L'UCRAINA, PER IL NOSTRO PROSSIMO, COMBATTIAMO CONTRO IL MALE E VEDREMO LA VITTORIA"...