"NON E' STATA ADOTTATA, E' MIA FIGLIA" - SU "VOGUE BRITISH" NAOMI CAMPBELL SI FA FOTOGRAFARE CON LA FIGLIA E SMENTISCE LE VOCI DI UN'ADOZIONE, ANCHE SE RESTA IL MISTERO SU CHI SIA IL PADRE BIOLOGICO - LA MODELLA AVEVA SFILATO ALLA "NEW YORK FASHION WEEK" CON LA PANCIA PIATTA POCHE SETTIMANE PRIMA DI ANNUNCIARE LA NASCITA DELLA PICCOLA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Naomi Campbell su Vogue British

La figlia di Naomi Campbell non è stata adottata. Lo ha dichiarato l’ex top model in un’intervista sul numero in edicola di Vogue British, che le ha dedicato la copertina e ha pubblicato le prime foto della piccola.

La top model, 51 anni, ha lasciato di stucco i fan quando a maggio ha annunciato la nascita di sua figlia, poche settimane dopo essere apparsa sulla passerella della New York Fashion Week senza che fosse visibile un pancione.

Ma la Campbell ha spiegato che la piccola è sua, anche se non ha mai nominato il padre biologico. «Non è stata adottata, è mia figlia» ha detto la modella a Vogue, ma si è rifiutata di approfondire ulteriormente l’argomento, anche se ha ammesso che pochissimi nella sua vasta cerchia di amici e familiare sapevano che sarebbe diventata mamma.

Naomi Campbell su Vogue

«Posso contare su una mano il numero di persone che sapevano che stavo avendo lei. Ma lei è la ppiù grande benedizione che potessi immaginare. È la cosa migliore che abbia mai fatto».

La Campbell ha poi parlato del suo lavoro di modella: «Mi piace ancora, ma è snervante! Perché ho 51 anni e cammino con ragazze che ne hanno 18! È fantastico stare con queste giovani alla mia età, ma devo dire che in una delle sfilate mi veniva da dire: "Forza ragazze! Alzate i piedi! Perché camminate così lentamente?''».

Riguardo al diventare una "figura materna per una generazione più giovane di modelle nere", Naomi ha detto: "Ci sono state molte volte in cui camminavo nelle sfilate, ma non sono mai stata scelta per le campagne pubblicitarie e mi avrebbe fatto male, davvero male.

Naomi Campbell Naomi Campbell con il passeggino 2 Naomi Campbell Naomi Campbell con il passeggino Tweet della mamma di Naomi Post di Naomi con cui ha annunciato la figlia

ARTICOLI CORRELATI

Naomi Campbell con la figlia