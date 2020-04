https://video.lastampa.it/roma/coronavirus-a-roma-monta-la-rabbia-nelle-periferie-non-ci-rimane-che-assaltare-i-supermercati/112712/112724

TOR SAPIENZA

La rabbia a Tor Sapienza, quartiere della periferia est della capitale. Gli abitanti delle case popolari: "I giorni delle canzoni sono finiti. Noi viviamo lavorando in nero, se non usciamo non abbiamo soldi per vivere. Qui la gente ha fame, il governo faccia qualcosa o saremo costretti a andare nei supermercati e prendere quello che serve per mangiare".

