Luca Monaco per "la Repubblica"

«Questa notte io e alcuni passanti abbiamo soccorso una ragazza americana che poco prima era stata abusata da un ragazzo di origine francese», Così Leo Gassman, il figlio dell’attore Alessandro Gassman, annuncia sui social di aver aiutato una turista dopo una violenza sessuale. L’ennesimo episodio stando a quanto raccontato dall'artista sarebbe accaduto nel centro di Roma.

Per tutelare l’anonimato della donna, Gassman junior non fornisce altri dettagli sul grave episodio di violenza. «Appena ho sentito le urla mi sono avvicinato e ho chiesto una mano a un paio di ragazzi che passavano da quelle parti – ricostruisce sul suo profilo Instagram – ma il ragazzo francese era già scappato». Gassman spiega di aver chiamato la polizia e il 118: «Un’ambulanza ha portato via la ragazza per accertamenti – prosegue – se vi dovesse capitare di incappare in situazioni del genere non tiratevi indietro».

Poi la conclusione di carattere personale. «Mi fa male al cuore pensare che l’uomo possa arrivare così in basso – si sfoga Gassman – confido nell’umanità e nell’amore che appartiene a ognuno di noi: non abbiate paura di denunciare – si rivolge al pubblico – non siete soli, sole. Rendiamo questo mondo un posto migliore»

