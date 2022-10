13 ott 2022 19:30

"NON HA PARLATO AL SUO TERAPEUTA DI UNO DEGLI EVENTI PIÙ TRAUMATICI DELLA SUA VITA?" - GLI AVVOCATI DI KEVIN SPACEY CERCANO DI INCALZARE ANTHONY RAPP, CHE ACCUSA L'ATTORE DI AVERLO MOLESTATO NEL 1986, CHIEDENDO 40 MILIONI DI DOLLARI COME RISARCIMENTO - I LEGALI DI SPACEY GLI HANNO CHIESTO COME MAI AVESSE PARLATO A "BUZZFEED" E NON AL "NEW YORK TIMES", E PERCHÉ NON ABBIA MAI RACCONTATO LE VIOLENZE AL SUO TERAPEUTA - I LEGALI LO ACCUSANO DI ESSERSI INVENTATO TUTTO PER "AUMENTARE LA SUA POPOLARITÀ E PROMUVERE…"