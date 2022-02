"NON HO AVUTO UN FORTE MODELLO MASCHILE" - SU YOUTUBE IL FIGLIO DI TOM HANKS FRIGNA DELLA SUA "TRIBOLATA" CRESCITA, SEMPRE PERCEPITO DAI COMPAGNI COME "ARROGANTE E VIZIATO" -''OLTRE ALLA FAMA CHE È GIÀ TOSSICA, NON ERO NEMMENO IO QUELLO FAMOSO. ERO SOLAMENTE IL FIGLIO DI QUALCUNO FAMOSO, NON AVEVO FATTO NULLA PER MERITARE LA MIA FAMA O ALCUN TIPO DI RICONOSCIMENTO. QUESTO HA GENERATO MOLTO DISPREZZO NEI MIEI CONFRONTI"

Da cinematographe.it

Chet Hanks 3

Il figlio di Tom Hanks, Chester, ha affermato di non aver avuto un «forte modello maschile» durante la sua crescita. Nell’ultimo video caricato sul suo canale YouTube ufficiale il 31enne, comunemente noto come Chet, ha discusso del fatto di essere cresciuto con un padre super famoso.

Parlando del disprezzo che ha dovuto affrontare dai suoi coetanei per essere stato sempre percepito come «arrogante e viziato», Chet Hanks ha detto che non ha mai avuto un forte modello maschile che gli dicesse di non preoccuparsi perché «queste persone solo solamente gelose di te perché hai tutto ciò che loro vogliono».

Chet Hanks 2

L’attore di Empire ha ricordato che le persone, ancor prima di incontrarlo, avevano già un’opinione su di lui. Chet è il terzo figlio di Hanks, il primo avuto con la moglie Rita Wilson. Hanks ha altri tre figli, due dei quali provengono da un precedente matrimonio.

«È stato estremamente difficile abbattere i loro muri», dice Chet nel video. «Ho sempre incontrato molto disprezzo, molta animosità e negatività perché tutti erano semplicemente preparati a odiarmi». Ha ricordato che le persone «hanno fatto un sacco di ca**ate con me durante la mia crescita. Parlavano alle mie spalle, sempre pettegolezzi e discorsi di merda».

Tom Hanks con il figlio Chet

Riconoscendo di amare molto i suoi genitori, Chet ha però ammesso che le loro non sono sempre state facili, quando tuo padre possiede diversi premi Oscar. «Ci sono molti vantaggi ad essere famosi, ma a volte può essere molto strano.

Posso fare un sacco di str****te che molte persone non hanno l’opportunità di fare. Ho avuto modo di viaggiare per il mondo, soggiornare in begli hotel, volare su aerei privati e sono molto fortunato per questo.

Non cambierei mai la mia situazione», ma essere figlio di Tom Hanks cela anche i suoi lati negativi: «È complicato, oltre alla fama che è già tossica, non ero nemmeno io quello famoso. Ero solamente il figlio di qualcuno famoso, non avevo fatto nulla per meritare la mia fama o alcun tipo di riconoscimento. Questo ha generato molto disprezzo nei miei confronti».

Chet Hanks

Nel video Chet Hanks cita anche George W. Bush. «Com’è essere il figlio di Tom Hanks?» è stata la prima cosa che gli ha domandato l’ex presidente degli Stati Uniti quando lo ha incontrato da bambino, durante un viaggio di famiglia alla Casa Bianca. «La risposta che gli ho dato allora è la stessa che do alle persone adesso ed è: "Beh, signor Presidente, ci sono molti vantaggi, ma a volte può essere piuttosto strano"».