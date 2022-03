"NON RIEMPITE DI SPUTI UNA FOTO D'AMORE" - SU "OGGI" NICHI VENDOLA COMMENTA LE POLEMICHE SULL'IMMAGINE DI TIZIANO FERRO E DEL MARITO VICTOR ALLEN INSIEME AI DUE FIGLI - "SAREBBE BELLO NON DIMENTICARE MAI CHE DIETRO QUELLO SCATTO, CHE ARMA I NOSTRI RISENTIMENTI E IL NOSTRO FURORE IDEOLOGICO, CI SONO INDIVIDUI CONCRETI, NON OLEOGRAMMI"

Dopo le polemiche seguite alla pubblicazione dell’immagine di Tiziano Ferro e del marito Victor Allen e dei loro due figli Margherita, 9 mesi e Andres, 4 mesi, Nichi Vendola commenta l’odio social con un toccante scritto sul settimanale OGGI, in edicola da domani.

«Una foto d’amore è solo una foto d’amore. Eppure può in un lampo trasformarsi in un campo di battaglia, in una pietra dello scandalo, in una docile preda per i bracconieri dei social o per i moralisti di professione. Succede oggi a Tiziano Ferro, a suo marito e alle due piccole creature di cui sono diventati padri. È accaduto a me e al mio compagno sei anni fa, quando venne al mondo, col suo sorriso contagioso, nostro figlio Tobia».

E poi: «Discutere con serietà di regolamentare le tecniche di riproduzione della vita, senza isterie e bardature da crociati, sarebbe una prova di maturità. Cavarsela, invece, minacciando la galera a chi cerca di diventare genitore è grottesco».

Scrive ancora Vendola: «Fortunatamente la conoscenza sbriciola i pregiudizi, l’amicizia squaglia la paura, e alla fine la gente normale ti giudica per come sei, non un alieno con un figlio bionico, ma un padre innamorato del suo bambino: perché la paternità non la guadagni con l’analisi del Dna ma con la cura quotidiana, la pazienza, l’ascolto, l’accoglienza, la protezione, il rispetto, l’affetto... Sarebbe bello non riempire di sputi una foto d’amore. Sarebbe bello non dimenticare mai che dietro quello scatto in bianco e nero, che arma i nostri risentimenti e il nostro furore ideologico, ci sono individui concreti, non ologrammi».

nichi vendola con il compagno ed testa e il figlio tobia nichi vendola con il figlio tobia tiziano ferro presenta i figli