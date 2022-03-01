COPERTINA OGGI -10-17 MARZO 2022
nichi vendola con il compagno ed testa e il figlio tobia nichi vendola con il figlio tobia tiziano ferro presenta i figli
"NON RIEMPITE DI SPUTI UNA FOTO D'AMORE" - SU "OGGI" NICHI VENDOLA COMMENTA LE POLEMICHE SULL'IMMAGINE DI TIZIANO FERRO E DEL MARITO VICTOR ALLEN INSIEME AI DUE FIGLI - "SAREBBE BELLO NON DIMENTICARE MAI CHE DIETRO QUELLO SCATTO, CHE ARMA I NOSTRI RISENTIMENTI E IL NOSTRO FURORE IDEOLOGICO, CI SONO INDIVIDUI CONCRETI, NON OLEOGRAMMI"-
COPERTINA OGGI -10-17 MARZO 2022
nichi vendola con il compagno ed testa e il figlio tobia nichi vendola con il figlio tobia tiziano ferro presenta i figli
VICTORIA, TANTO DI CABELLO! – "HO PENSATO DI MORIRE. HO AVUTO LA SINDROME DI LYME" (GRAVE INFEZIONE TRASMESSA DALLE ZECCHE) – IL RITORNO IN TV A 'PECHINO EXPRESS' ASSIEME A PARIDE VITALE: “QUESTO PROGRAMMA È STATO UN CALCIO IN CULO. SUPERERÒ LE CRITICHE DEI SOCIAL E ‘STI CAZZI” – PARLA DEGLI EX: MAURIZIO CATTELAN (“NELLA VITA AVREBBE VOLUTO FARE L’AUTORE TV”), L'EGO DI MARCO BALICH (“USEREBBE LA PAROLA PECHINO PER PARLARMI DELLA SUA PROSSIMA CERIMONIA OLIMPICA”), ANDREA ROSSO E SU BARÙ RASSICURA “SULLA SUA FERMA ETEROSESSUALITÀ”
DAGO-INTERVISTA A GIAMPIERO MASSOLO: “LA GUERRA SI POTEVA EVITARE? LE RICHIESTE DI PUTIN ERANO INACCETTABILI E LUI LO SAPEVA - NON SI PUÒ NEGOZIARE QUANDO LA CONTROPARTE AMMASSA AI TUOI CONFINI UN ESERCITO DI 200 MILA SOLDATI. NON SI TRATTA CON LA PISTOLA ALLA TEMPIA - L’UCRAINA VUOLE ENTRARE NELLA NATO? CIASCUN GOVERNO DEVE FARE I CONTI CON LE CIRCOSTANZE - LE MIRE DELLA CINA SU TAIWAN? NON MI SEMBRA CHE L’ATTEGGIAMENTO USA POSSA PORTARE PECHINO A EQUIVOCARE QUELLE CHE SAREBBERO LE REAZIONI NEL CASO DI UN ATTACCO - PUTIN DEVE STARE ATTENTO: RISCHIA DI FINIRE STRITOLATO DALLA CINA E NON E’ ESCLUSO CHE IL DEEP STATE RUSSO…”
VIENI AVANTI, IERVOLINO! – PER RILEVARE ‘’L’ESPRESSO’’ SONO BASTATI 5 MILIONI DI EURO, QUANDO TORINO FINO A POCO TEMPO FA L’OFFRIVA GRATIS AL FINANZIERE GUIDO MARIA BRERA - LA SVENDITA DELL’ESPRESSO GIACE NELLE PIEGHE DI UN ANTICO ASTIO VERSO UN MAGAZINE, SPECIALMENTE NELL’EPOCA DELLA DIREZIONE DI GIULIO ANSELMI, CAPACE DI FAR IMBUFALIRE CASA AGNELLI – COME MAI LA SOLIDARIETÀ VERSO I GIORNALISTI DELL’ESPRESSO ‘’VENDUTI’’ A IERVOLINO E' ARRIVATA DAI COLLEGHI SCIOPERANTI DI “REPUBBLICA” MA NON DA “LA STAMPA”?
QUALE ANIMALE VEDETE IN QUEST'IMMAGINE? - A SECONDA DI COME FUNZIONA IL VOSTRO CERVELLO, SE E' SINISTRO O DESTRO, POTRESTE RICONOSCERE UN GATTO OPPURE UN ALCE - "SI TRATTA DI UN'ILLUSIONE OTTICA, BASTA AVVICINARSI ALLA FOTO PER VEDER SCOMPARIRE ENTRAMBI GLI ANIMALI" - SU TWITTER SI SONO SCATENATI SUBITO I COMMENTI: "A QUANTO PARE IL MIO CERVELLO NON FUNZIONA! VEDO SOLO RIGHE" - "NON VEDO COME POSSA ESSERE ALTRO CHE UN GATTO"...
PSG: UN FALLIMENTO REAL - BENZEMA SHOW: TRIPLETTA DA URLO E FRANCESI ELIMINATI (PESA L’ERRORE DI DONNARUMMA SUL PRIMO GOL) - QUASI 1 MILIARDO E MEZZO DI EURO SPESI IN 10 ANNI, 629 MILIONI DI EURO DI MONTE-INGAGGI, MESSI E UNA COLLEZIONE DI FIGURINE: TUTTO INUTILE. AL KHELAIFI NON RIESCE A VINCERE NEANCHE QUEST’ANNO LA CHAMPIONS (CHI LA VORRA’ CONQUISTARE DOVRA’ FARE I CONTI, TANTO PER CAMBIARE, CON ANCELOTTI) – L’INGLESE GARY LINEKER ESALTA BENZEMA: "UNO DEI PIU’ GRANDI NUMERI 9 DI TUTTI I TEMPI"
CAFONALINO - LAURA LAURENZI PRESENTA IL SUO LIBRO "MAI IN PRIMA PERSONA" IN GALLERIA ALBERTO SORDI, TRA ANEDDOTI, AMICI E QUALCHE PISTOLOTTO SUL GIORNALISMO: "IL MESTIERE DELLA NARRAZIONE NON SI IMPARA, BISOGNA AVERLO GIÀ NEL SANGUE", DICE PAOLO GUZZANTI - AVVISTATI MARIA CORBI, MARISELA FEDERICI, LAURA MELIDONI, PAOLA CACIANTI, STEFANO DOMINELLA, SYDNE ROME CON IL MARITO ROBERTO BERNABEI, LA CANTANTE RITA FORTE E… - FOTO
ALTRO CHE TRANSIBERIANA! - GRAZIE AL COMPLETAMENTO DI UN TRATTO DI FERROVIA NEL LAOS, SI POTRÀ ANDARE DAL PORTOGALLO FINO A SINGAPORE IN TRENO CON UN UNICO BIGLIETTO – IL PERCORSO, CHE BATTE IL RECORD DELLA LEGGENDARIA TRANSIBERIANA, È LUNGO 18.755 CHILOMETRI E PER COMPLETARLO CI VOGLIONO 21 GIORNI – IL COSTO DEL BIGLIETTO SI AGGIRA SUI 1.200 EURO, CHE INCLUDONO LE FERMATE PER FARE I VISTI NECESSARI E...
UNA GENERAZIONE DI SORDI - OLTRE UN MILIARDO DI PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA I 12 E I 35 ANNI NEL MONDO SONO A RISCHIO DI PERDERE L'UDITO PER COLPA DELL'ESPOSIZIONE PROLUNGATA ALLA MUSICA SPARATA A TUTTO VOLUME - FINO A QUALCHE ANNO FA LE PRIME CAUSE DI PERDITA DELL'UDITO ERANO MALATTIE GENETICHE, COMPLICANZE PERINATALI, INFEZIONI CRONICHE E INVECCHIAMENTO, MENTRE OGGI LA CLASSIFICA È GUIDATA DALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE - I CONSIGLI DELL'OMS PER MANTENERE IN BUONA SALUTE ED EFFICIENZA L'UDITO…