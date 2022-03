17 mar 2022 19:15

"NON RIESCO A RESPIRARE" - DUE MESI PRIMA DELLA MORTE DI GEORGE FLOYD, UN ALTRO UOMO E' FINITO VITTIMA DELLA POLIZIA AMERICANA: EDWARD BRONSTEIN E' MORTO IMPLORANDO PER BEN 11 VOLTE I CINQUE AGENTI CHE LO SOVRASTAVANO - ERA STATO FERMATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E PORTATO IN CASERMA PER UN PRELIEVO DEL SANGUE - MA LUI, TERRORIZZATO DAGLI AGHI, AVEVA FATTO RESISTENZA COSI'... - VIDEO