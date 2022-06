"NON SI E' MAI RIPRESO DALLA MORTE DELLA FIGLIA MARIE" - STEFANIA SANDRELLI RICORDA JEAN-LOUIS TRINTIGNANT, CON CUI RECITO' NEL FILM DI BERTOLUCCI "IL CONFORMISTA" - "UN UOMO ESTREMAMENTE SENSIBILE, ELEGANTE, DISCRETO. MI PRENDEVA IN GIRO PER LE MIE SPALLE GRANDI, PENSAVA FOSSERO PER IL NUOTO PERCHE' SONO NATA A VIAREGGIO" - "ERA RISERVATO, CI TENEVA A PASSARE INOSSERVATO" - "E SULLA FIGLIA MORTA..." - VIDEO

Stefania Sandrelli e Jean Louis Trintignant

Avevano recitato insieme nel Conformista, il film di Bernardo Bertolucci, tratto dal romanzo di Alberto Moravia, in cui Jean-Louis Trintignant è Marcello Clerici, spia dei fascisti e docente di filosofia, e lei, Stefania Sandrelli, è Giulia, ragazza leggera e spensierata della media borghesia.

Uniti in un matrimonio non d'amore ma di reciproche convenienze, Marcello e Giulia sono il simbolo del clima avvelenato del regime, di apparenze salvate a dispetto di immoralità diffuse.

Stefania Sandrelli e Jean Louis Trintignant 2

In una delle sequenze più note del film, Giulia balla un tango conturbante con Anna Quadri (Dominique Sanda), la donna che, invaghita di lei, cerca di sedurre lui. Marcello se ne innamora e, quando Anna e suo marito stanno per essere consegnati ai sicari fascisti che li ammazzeranno, cerca di metterla in salvo, senza riuscirci. Di quei giorni, sul set, Stefania Sandrelli conserva mille ricordi, anche se, oggi, troppo spesso chiamata a parlare di grandi che se ne vanno, non ha troppa voglia di rievocare e parlare.

Che ricordo ha di Jean-Louis Trintignant?

«È stato uno degli attori che ho amato di più, un uomo estremamente sensibile, elegante, discreto. Un attore grandissimo. La notizia della sua scomparsa mi colpisce molto. Mi prendeva in giro per le mie spalle grandi, pensava fossero per il nuoto perché sono nata a Viareggio, invece erano per la tanta danza che avevo fatto da ragazzina, era un continuo sfottermi e tutti a ridere con lui».

Il Conformista

Tra pochi giorni a Bologna avrà modo di ricordarlo, proprio grazie al «Conformista». Che cosa dirà?

«Sabato prossimo, per l'inaugurazione del 36° Festival del "Cinema ritrovato" verrà proiettata la versione restaurata del Conformista. Mi sembra l'occasione migliore per omaggiare una persona come lui. Sarà un tributo mio, ma anche di tutto il cinema italiano».

Da allora eravate in contatto?

«Dopo Il conformista siamo rimasti molto amici, ci sentivamo, abbiamo passato bei giorni insieme e quando capitavo a Parigi lo andavo sempre a trovare. Tranne l'ultima volta, era il 2018, io ero andata per l'omaggio a me dedicato dalla Cinematheque Francaise e lui era a teatro, ma non riuscimmo ad incontrarci, lui era già molto malato. Certo quell'esperienza con Bertolucci è stata fondamentale per tutti e due. Ero molto giovane, Jean-Louis invece era già notissimo, ma, appunto, era rimasta una persona semplice, con cui è stato bellissimo recitare».

Stefania Sandrelli e Jean Louis Trintignant 3

Ha sempre dato l'impressione di essere timido. È d'accordo?

«Direi che fosse piuttosto riservato, ci teneva a passare inosservato. Amava moltissimo il teatro, questo sì, per un attore il teatro è nutrimento, si hanno soddisfazioni uniche, specialmente in Francia».

La sua non è stata una vita fortunata. Ha attraversato dolori importanti.

«La mia impressione è che dopo la morte della figlia Marie non si sia mai ripreso veramente. D'altra parte chi potrebbe avere la forza di superare un dolore così immenso? Ci ho pensato tante volte in questi anni, deve aver vissuto momenti terribili. Amava moltissimo sua figlia, ricordo week end in campagna vicino Parigi, con tutti loro, lui era felice, si sentiva amato, protetto, dalla sua bella famiglia e Marie era la più amata. Dopo la sua morte ho chiamato spesso Jean-Louis, provando a essere di conforto, conservo una lettera che mi aveva scritto in quei momenti terribili».

Stefania Sandrelli e Jean Louis Trintignant 5 il conformista 1 il conformista 2 stefania sandrelli e dominique sanda ne il conformista locandina de il conformista Stefania Sandrelli e Jean Louis Trintignant 4