"NON SIAMO IN PERICOLO. SIAMO IL PERICOLO" – L’ALLARME DELL’ONU IN MERITO AL RISCALDAMENTO CLIMATICO: "L’UMANITÀ RISCHIA COME QUANDO I DINOSAURI SONO STATI COLPITI DAL METEORITE" - IL MESE DI MAGGIO 2024 E' STATO IL PIÙ CALDO DAL 1850, CIOÈ DA QUANDO VENGONO EFFETTUATE LE MISURAZIONI - QUESTO FINE SETTIMANA SI ABBATTERA' SULL'ITALIA LA PRIMA VERA ONDATA DI CALDO AFRICANO: NON SI ESCLUDONO PICCHI DI 41 GRADI...

CALDO RECORD, ALLARME ONU: “NON SIAMO IN PERICOLO. SIAMO IL PERICOLO. L’UMANITÀ COME IL METEORITE DEI DINOSAURI"

Estratto dell'articolo di Elena Dusi per “La Repubblica”

LA SICCITA DI LOLLO - MEME BY EMILIANO CARLI

Petrolio, carbone e gas sono come il tabacco. Danneggiano l'ambiente quanto il fumo danneggia la salute umana. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto di aumentare le tasse sui combustibili fossili — da lui chiamati i «padrini del caos climatico» — vietando ogni forma di pubblicità o sussidio pubblico. Proprio come avviene nella maggior parte del mondo per le sigarette.

L'appello del segretario dell'Onu è arrivato ieri — Giornata mondiale dell'ambiente — contemporaneamente alla pubblicazione degli ultimi dati sulla (malconcia) salute del pianeta. Copernicus, l'agenzia europea per il monitoraggio del clima, ha registrato di nuovo un record di temperatura nel mondo.

CALDO RECORD NORD ITALIA - 7 APRILE 2024

Il mese di maggio 2024 è stato il più caldo fra tutti i mesi di maggio da quando esistono le misurazioni climatiche, cioè dal 1850. La temperatura del pianeta è stata più alta di 1,52 gradi rispetto all'epoca preindustriale (cioè alla media degli anni fra 1850 e 1900).

Il primato di maggio non ha stupito nessuno: lo stesso record viene battuto da 12 mesi di fila. Nell'ultimo anno vissuto torridamente l'eccesso di temperatura ha toccato nel complesso 1,63 gradi. Quasi la metà di questo gruzzolo di calore (0,75 gradi) si è accumulata negli ultimi trent'anni: il segno che il riscaldamento climatico è tutt'altro che sotto controllo.

caldo a milano 2

[…] Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale, poi, la sequela di mesi record è destinata a interrompersi. La corrente oceanica calda di El Niño — uno dei fattori che hanno contribuito alle temperature da primato — sta dando infatti segnali di indebolimento. Per l'inverno è previsto l'arrivo della corrente fresca di La Niña. Prima però ci sarà da superare un'estate in cui, avverte Ko Barrett, vicesegretaria dell'Organizzazione meteorologica mondiale, «al di là delle statistiche, rischiamo trilioni di dollari di danni e la perdita di milioni di vite».

caldo infernale in europa

L'umanità sembrerebbe in pericolo. «L'umanità in realtà — precisa Guterres — è "il" pericolo, simile a quello del meteorite che ha sterminato i dinosauri». Abbiamo bisogno, ha proseguito il segretario nel suo lungo e appassionato discorso dalla sede dell'Onu di New York, di «prendere lo svincolo di uscita dall'autostrada dell'inferno climatico». Gli sforzi vanno concentrati sull'oggi, perché «la battaglia del grado e mezzo verrà persa o vinta negli anni Venti».

[…] «Avremmo bisogno — sostiene Guterres — di far calare le nostre emissioni di anidride carbonica del 9% all'anno». Invece le fonti fossili e i gas serra non fanno ancora registrare flessioni. «Non possiamo accettare un futuro in cui i ricchi siano protetti nelle loro bolle di aria condizionata» denuncia il segretario dell'Onu, con il cambiamento climatico diventato ormai «la madre di tutte le tasse occulte pagate dalle persone comuni e dai Paesi vulnerabili». Quella tassa, sostiene Guterres, andrebbe piuttosto dirottata sui profitti di chi estrae, vende e brucia combustibili fossili.

SCIPIONE, L'ANTICICLONE AFRICANO FARÀ IMPENNARE LE TEMPERATURE: PICCHI DI 40 GRADI (MA NON IN TUTTA )

Estratto da www.ilmessaggero.it

caldo a siviglia spagna

L'Italia si prepara a vivere la prima vera ondata di caldo della stagione grazie all'arrivo dell'anticiclone africano, battezzato Scipione in omaggio al celebre generale romano Scipione l'Africano.

La pressione in rinforzo sul Mediterraneo centrale sta inaugurando una sequenza di giornate stabili con temperature in progressivo aumento, segnando così l'inizio di un periodo estivo che si protrarrà fino alla fine della settimana. Tuttavia, un cambiamento significativo è previsto per il Nord Italia a partire dal weekend, con l'arrivo di una depressione atlantica che porterà temporali e un calo delle temperature. [...]

anticiclone caronte

Il weekend sarà caratterizzato da tempo soleggiato e molto caldo al Centro-Sud, mentre al Nord inizialmente soleggiato e caldo, con una variabilità diurna sulle Alpi. Domenica, si prevede un peggioramento nelle regioni settentrionali con piogge e temporali, anche forti, a partire dal Nordovest.

L'arrivo dell'anticiclone Scipione porterà un'impennata termica con temperature che saliranno fino a 8-10 gradi oltre la media del periodo entro il weekend, specialmente nei valori massimi. Non si escludono picchi fino a 41 gradi nel centro della Sicilia per i primi giorni della prossima settimana.

ONDATA DI CALDO A ROMA

Secondo Andrea Garbinato di iLMeteo.it, si attendono massime fino a 33 gradi in Puglia (a Taranto), 31-32 gradi nel resto del Sud, fino a 29 gradi anche al Nord (Bolzano e Forlì), con picchi di 30 gradi anche su Umbria e Marche. Garbinato descrive questo fenomeno come un "antipasto d'Estate" per tutto lo Stivale

ONDATA DI CALDO A ROMA

CALDO

caldo record in lapponia 4