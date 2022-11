13 nov 2022 16:10

"NON SONO UNA PRIVILEGIATA" – LA MODELLA VERONESE DI 23 ANNI, CARLOTTA ROSSIGNOLI, CHE È STATA AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER LA SUA CARRIERA ACCADEMICA SU CUI ALEGGIANO OMBRE DI FAVORITISMI, HA DECISO DI SILENZIARE GLI HATER: HA BLOCCATO I COMMENTI SOTTO I SUOI POST DI INSTAGRAM – LA RAGAZZA SOSTIENE CHE PER LAUREARSI IN ANTICIPO “NON C’È STATA NESSUNA SCORCIATOIA”. MA PER SELVAGGIA “COME CARLOTTA ABBIA FATTO ORE E CREDITI OBBLIGATORI UN ANNO PRIMA RESTA UN GRANDE PUNTO INTERROGATIVO”