"NON VOGLIO CHE LA GENTE SI RILASSI E PENSI CHE IL PROBLEMA DELL'AMBIENTE È RISOLTO" - GRETA THUNBERG COMPIE 18 ANNI E ORA CI ROMPERÀ LE PALLE CON PIÙ FORZA - L'ATTIVISTA SVEDESE, CHE HA LA SINDROME DI ASPERGER E HA SOFFERTO DI ANORESSIA, E' PRONTA A TORNARE ALLA CARICA, ORA CHE IL NEMICO TRUMP E' SCONFITTO: "OGNI GIORNO ABBIAMO NUOVE PROVE CHE SIAMO IN CRISI, SI PRESENTANO NUOVI SINTOMI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO"

greta thunberg enrico giovannini

Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"

Per Natale ha realizzato all' uncinetto una tovaglietta per papà Svante. I regali migliori, dopotutto, sono quelli sentiti e Greta Thunberg ha tagliato i consumi: non vola, mangia solo cibo vegano e, ora che ha compiuto 18 anni, non acquista più vestiti nuovi.

L'adolescente che ha fatto scoprire ai giovani l'interesse per il clima e la forza di battersi per una maggiore attenzione all' ambiente è entrata ieri ufficialmente a far parte del mondo degli adulti.

greta thunberg

In realtà gli adulti l' avevano già ampiamente reclamata, se nell' arco di una manciata di mesi, da adolescente in protesta solitaria davanti al Parlamento di Stoccolma, è diventata un personaggio di richiamo mondiale, capace di parlare a Barack Obama così come al Papa e di pronunciare discorsi di grande impatto alle Nazioni Unite, al congresso statunitense, ai parlamenti di Francia e Regno Unito e così via.

donald trump

Chi oggi ha bisogno di chiedere: «Greta, chi?». I suoi scioperi del venerdì sono stati osservati in Europa ma anche a Mosca, in India, a Hong Kong. Come ha sottolineato ieri il Sunday Times , Thunberg è in parte responsabile del fatto che l' ambiente oggi è un argomento da prima pagina, che interessa tutti, non più solo una minoranza.

A 18 anni, ha le stesse perplessità dei suoi coetanei - cosa studiare all' università?

greta thunberg person of the year time

- ma anche una serietà fuori dal comune. «Certo, abbiamo visto un cambiamento nel modo in cui parliamo del clima - ha sottolineato parlando al domenicale britannico - ma ogni giorno abbiamo nuove prove che siamo in crisi, si presentano nuovi sintomi». Il lavoro, quindi, continua.

greta thunberg

«Non voglio che la gente si rilassi e pensi che il problema è risolto». Il suo battibecco con Donald Trump rimarrà forse storico. «Rilassati, fatti aiutare per controllare la rabbia, guardati un film con qualche amico», le fece sapere via Twitter il presidente Usa. Mesi dopo, nel mezzo degli sfoghi trumpiani sul voto, Greta gli ha risposto con la stessa formula. «Chill».

Le parole, però, le interessano meno dei fatti, anche perché Thunberg ha dei «superpoteri», doti che l'hanno resa un modello positivo non solo per i giovani, ma anche per tutti coloro che sono diversi. Ha la sindrome di Asperger, una forma di mutismo e ha sofferto di anoressia. Se dall' agosto 2018 ad oggi ha cambiato il modo in cui pensiamo all' ambiente - viene naturale chiedersi cosa riuscirà a ottenere nei prossimi cinque, dieci, venti anni, il tempo non le manca - il merito è anche del suo autismo.

greta thunberg

«Gli esseri umani sono animali socievoli, copiano il comportamento degli altri.

Noi che abbiamo l' autismo, invece, non seguiamo codici, abbiamo un comportamento nostro, non copiamo gli altri». È dispiaciuta dell' impatto che la sua fama ha avuto sulla famiglia, ma non si sente sola. Ha tanti amici che possono darle consigli, come Malala Yousafzai, conosciuta all' università di Oxford lo scorso febbraio. «Abbi cura di te stessa, ricordati che la strada è lunga e non fare troppo», le ha detto Malala, che a 23 anni rispetto a Greta è un'attivista «attempata».

greta thunberg 1

Eccoci al compleanno, allora, sottolineato con un tweet spiritoso sul pub e finalmente la libertà. C' è qualcosa che desidera, le ha chiesto la giornalista del Times ? Il regalo migliore sarebbe che «tutti si impegnassero a fare ciò che possono per il clima». E «luci nuove per la bicicletta». Le sue sono rotte e in Svezia fa buio presto.