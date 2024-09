"NON VOLEVO UCCIDERE, VOLEVO SOLO RECUPERARE LA MIA BORSA" - CINZIA DAL PINO, LA 65ENNE CHE A VIAREGGIO HA INVESTITO CON L'AUTO E UCCISO IL 47ENNE SAID MALKOUN, È STATA TRASFERITA AGLI ARRESTI DOMICILIARI - LA DONNA NEGA DI AVER COLPITO IL CLOCHARD PER UCCIDERLO, MA ALLORA PERCHÉ L'HA TRAVOLTO QUATTRO VOLTE? - AL GIP L'IMPRENDITRICE HA PRECISATO DI NON ESSERE STATA MINACCIATA CON UN COLTELLO DALL’UOMO: "MI HA DETTO CHE…" - VIDEO

1. DONNA FERMATA HA RILASCIATO DICHIARAZIONE SPONTANEA AL GIP

CINZIA DAL PINO

(ANSA) - Il suo obiettivo era recuperare la borsa, non uccidere. E' quanto avrebbe detto rilasciando una dichiarazione spontanea al gip di Lucca Cinzia Dal Pino, la 65enne imprenditrice viareggina arrestata con l'accusa di omicidio volontario del 47enne Said Malkoun, da lei investito più volte in auto domenica sera a Viareggio. Stamani la donna si è presentata davanti al giudice per l'udienza di convalida del fermo.

SAID MALKOUN

Provvedimento quest'ultimo poi non convalidato dal gip che nei confronti della donna ha disposto la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel corso dell' udienza, svoltasi al carcere Don Bosco di Pisa dove era stata portata dopo il fermo, la 65enne ha ripercorso quanto accaduto domenica sera, dalla cena con le amiche all'incontro con l'uomo che le ha portato via la borsa. Recuperare il contenuto della stessa sarebbe stato il suo obiettivo, come ha raccontato la donna agli inquirenti.

Non avrebbe chiamato poi la polizia subito perchè il telefono era rimasto nella borsa.

La donna avrebbe anche precisato di non essere stata minacciata con un coltello ma che il 47enne le avrebbe detto che l'avrebbe usato se non le avesse dato la borsa. Da quanto appreso la polizia addosso all'uomo non avrebbe trovato alcuna arma. Sulle modalità del furto, sembrerebbe che l'uomo abbia preso la borsetta dopo aver aperto la portiera dell'auto della 65enne.

donna insegue e investe con l'auto ladro

2. L'OMICIDIO DI VIAREGGIO, L'IMPRENDITRICE AI DOMICILIARI

(ANSA) - Fermo non convalidato e arresti domiciliari per Cinzia Dal Pino, la 65enne imprenditrice viareggina arrestata con l'accusa di omicidio volontario del 47enne Said Malkoun, investito più volte in auto domenica sera a Viareggio. Stamani per la donna, nel carcere di Pisa, c'è stata l'udienza di convalida del fermo.

