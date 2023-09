LA "NONNA HIPPY" SOTTO SFRATTO! - LA STORIA DELLA 72ENNE AMERICANA SHAWNEE CHASSER, COSTRETTA AD ABBANDONARE LA SUA CASA COSTRUITA SU UN ALBERO PERCHE' "NON SICURA" - LA DONNA VIVE NELL'ABITAZIONE DA OLTRE DICIASSETTE ANNI, MA È STATA COSTRETTA A LASCIARLA DOPO LA SEGNALAZIONE DI QUALCHE VICINO IMPICCIONE - DOPO ANNI DI BATTAGLIE LEGALI, LA SIGNORA HA DECISO DI ARRENDERSI: "DEMOLIRO' LA MIA CASA, MA PER ME VIVERE TRA MURI E CEMENTO È IMPOSSIBILE"

Estratto dell'articolo di Niccolò Dainelli per www.leggo.it

Probabilmente tutti, almeno una volta, da bambini hanno sognato di avere o vivere su una casa sull'albero. […]c'è chi su un albero vive da ben 17 anni. È il caso di una nonna della Florida che è stata costretta a vivere la sua casa sull'albero a Miami e con essa tutti i ricordi degli ultimi anni della sua vita. Il motivo? «Mi hanno detto che era una costruzione non sicura», racconta la donna disperata. Ma non finisce qui. Sì, perché negli ultimi otto anni le sono state recapitate multe per più di 40mila euro e, adesso, non sa come fare a pagarle, oltre a non sapere dove dormire.

[…] Negli anni, infatti, Sahwnee Chaser (72 anni) aveva costruito una vera e propria reggia sull'albero: una capanna tiki che comprendeva una piscina con cascata, fatta in casa, due camere da letto, una cucina, un bagno e un un caratteristico cortile all'aperto.

Per anni nessuno le ha dato problemi, poi alcuni vicini di casa un po' impiccioni, hanno denunciato la costruzione che negli anni era diventata sempre più grande. Una volta che la polizia ha scoperto l'immensa struttura, gli agenti hanno dato due opzioni all'anziana.

Avrebbe potuto smontarla, oppure metterla a norma. E, dopo 8 anni di lotta, la signora Chaser ha deciso di arrendersi. «Il 18 settembre inizierò la demolizione della mia casa, ma per me vivere in una casa normale fatta di muri e cemento è impossibile: sono claustrofobica», ha spiegato la donna. Come riportato dal Daily Mail, infatti, lei è uno spirito libero che deve sentire la pioggia e il vento di notte. […]

Negli ultimi anni di battaglie legali, la nonnina hippie ha ricevuto decine e decine di multe. Tanto da dover allo Stato della Florida una cifra pari a più di 40 mila euro. Cifra che non sa proprio dove trovare e, così, colta dalla disperazione si è rivolta agli utenti del web, avviando lei stessa una raccolta fondi su GoFundMe. […] Al momento, il suo appello ha fruttato più di 1.200 euro, ma l'obiettivo è ben più alto: 50 mila euro per poter pagare anche le bollette e cercare di trovare una prima sistemazione di ripiego, quando la sua reggia sull'albero non sarà più agibile.