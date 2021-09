"LA NOSTRA PAZIENZA STA FINENDO" - IL PRESIDENTE AMERICANO JOE BIDEN HA ANNUNCIATO CHE ESTENDERÀ L'OBBLIGO VACCINALE A 100 MILIONI DI AMERICANI. SARANNO COINVOLTI I LAVORATI DELLE AZIENDE PRIVATE CON PIU' DI 100 DIPENDENTI, GLI OPERATORI SANITARI E LE SOCIETA' CHE COLLABORANO CON IL GOVERNO FEDERALE - RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELLO SCORSO ANNO, I CASI NEGLI STATES SONO AUMENTATI DEL 300%, I RICOVERI SONO DUE VOLTE E MEZZO PIU' ALTI E I DECESSI...

Dagotraduzione dall’Ap

Joe Biden

Ieri alla Casa Bianca il presidente americano Joe Biden ha annunciato che introdurrà l’obbligo vaccinale per 100 milioni di cittadini – dipendenti del settore privato, operatori sanitari e appaltatori federali – come parte di un “piano d’azione” per affrontare l’aumento dei casi di Covid e il ritmo stagnante delle vaccinazioni. «Siamo stati pazienti. Ma la nostra pazienza si sta esaurendo e il tuo rifiuto è costato a tutti noi» ha detto. La minoranza non vaccinata «può causare molto danni».

Vaccini Usa

I leader repubblicani e alcuni sindacati hanno criticato la mossa di Biden, ritenendola una mossa audace per tentare di forzare le aziende e i lavoratori privati a vaccinarsi. Henry McMaster, governatore della Carolina del Sud, ha detto che «i democratici radicali fanno schifo alla Costituzione» mentre il presidente nazionale della Federazione americana dei dipendeti del governo Everett Kelley ha insistito sul fatto che «cambiamenti come questo dovrebbero essere negoziati con noi ove opportuno».

Vaccinazioni Usa

Elogi sono piovuti invece da parte dell’American Medical Association, della National Association of Manufacturers e dalla Business Roundtable.

Le nuove regole impongono ai datori di lavoro con più di 100 dipendenti di richiedere il vaccino o il tampone negativo settimanale. E i 17 milioni di lavoratori delle strutture sanitarie dovranno essere vaccinati, così come i dipendenti e gli appaltatori che fanno affari con il governo federale, senza possibilità di optare per i test.

Contagi Usa

Solo due mesi fa Biden aveva dichiarato che l’America era libera dal virus. Ora, nonostante più di 208 milioni di americani abbiano ricevuto almeno una dose di vaccino, gli Stati Uniti hanno registrato un +300% di nuove contagi al giorno, circa due volte e mezzo in più di ricoveri e il doppio dei morti rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

«Siamo in un momento difficile e potrebbe durare per un po’” ha detto Biden, che dopo mesi di incentivi alle vaccinazioni, oggi ritiene i non vaccinati responsabili dell’aumento dei contagi che uccidono più di 1.000 persone al giorno e mettono a rischio la già fragile ripresa economica.

Vaccini

Oltre ad estendere l’obbligo di vaccinazione, Biden ha anche raddoppiato le multe per i passeggeri delle compagnie aeree che rifiutano di indossare le mascherine sui voli o nelle proprietà federali. Ha anche annunciato che il governo lavorerà per aumentare la fornitura di test. La Casa Bianca ha inoltre stretto un accordo con Walmart, Amazon, Krogen e altre grandi catene per vendere a partire da questa settimana kit di test a domicilio.

L’obbligo di vaccinazione o di test molecolari settimanali per i dipendenti delle grandi aziende sarà emanato con una legge dell’Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro. Le violazioni comporteranno sanzioni da 14.000 dollari.

VACCINI A NEW YORK

Un sondaggio AP-NORC condotto ad agosto ha rilevato che il 55% degli americani è favorevole a richiedere che i dipendenti del governo siano completamente vaccinati, mentre il 21% è contrario.

Biden ha incoraggiato i requisiti del vaccino COVID-19 in ambienti come scuole, luoghi di lavoro e campus universitari. Giovedì, il Board of Education di Los Angeles, il secondo distretto scolastico più grande della nazione, ha votato per richiedere a tutti gli studenti di età pari o superiore a 12 anni di essere completamente vaccinati.

vaccinazioni anti coronavirus negli usa

Secondo il dottor Joshua Sharfstein, vice preside della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimora, le misure di Biden dovrebbero aiutare, ma ciò che è veramente necessario è un cambiamento di mentalità per molte persone. «Il nostro paese è così diviso», ha detto Sharfstein. «Questo tema è diventato così politicizzato che le persone non riescono a vedere il valore di una vaccinazione che può salvare loro la vita. Le nostre stesse divisioni ci stanno impedendo di porre fine a una pandemia».