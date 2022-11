"OGGI LA PORNOGRAFIA METTE IN SCENA VIOLENZA E FANTASIE MALATE..." - L'EX PORNOSTAR MANUELA FALORNI, IN ARTE LA VENERE BIANCA, FA IL PUNTO SUL MONDO DELL'HARD MODERNO: "NEGLI ANNI '90 ERAVAMO STAR, IL FILM ERANO BASATI SU STORIE ACCATTIVANTI. OGGI SONO SCENE BUTTATE A CASO SENZA UN FILO CONDUTTORE. SONO IL REGNO DELLE GANG BANG" - "HO RIFIUTATO RICHIESTE PER FARE VIDEO ONLINE. FAR ECCITARE SEGAIOLI ANONIMI IN DIRETTA È SECONDO ME AL LIMITE DELLA PROSTITUZIONE…"

Estratto dell'articolo di Simona Griggio per www.ilfattoquotidiano.it

“Oggi i film porno sono scene di sesso con quattro dialoghi stupidi messi in croce. Non c’è una storia dietro, non c’è sensualità”. Manuela Falorni, in arte Venere Bianca, ex top model internazionale e poi stella del cinema hard, descrive così il mondo a luci rosse contemporaneo. […]

Manuela Falorni, com’era il mondo del porno negli anni ‘90?

Ho avuto la fortuna di lavorare all’epoca di colleghe come Eva Henger, Eva Orlowsky, Moana Pozzi, artiste del porno. Eravamo star. Il film erano basati su storie accattivanti, le location avevano vere e proprie scenografie. A volte si girava anche per un mese, soprattutto nell’Europa dell’Est, e nei cast c’erano persino attori non porno. Poi c’erano gli spettacoli nei teatri, un mondo complementare a quello cinematografico. Per noi artiste era l’apoteosi. Si faceva lo show, erotico, burlesque, intrigante, e poi si scendeva in platea per giochi di corteggiamento e ironia. Nulla di più. Ma con stile.

E oggi invece?

Oggi la pornografia mette in scena soprattutto la violenza. Le fantasie malate. Nei film ci sono due o tre dialoghi in croce, per giunta stupidi. Nessuna storia credibile. Sono scene buttate a caso senza un filo conduttore. Sono il regno delle gang bang, dove si realizzano situazioni in cui l’attrice appare costretta a fare sesso orale o a subire prevaricazioni. Il ruolo femminile, nel porno, è stato relegato a puro oggetto di consumo maschile. […]

Oggi lei è un’imprenditrice del fitness per sole donne: perché?

Non provo imbarazzo a dire che a over 60 non mi mancano i corteggiamenti. Eppure dopo la morte di mio marito sono rimasta single, trovo i maschi noiosi e scontati. Mi trovo benissimo, invece, con le donne. Che secondo me hanno una marcia in più. […]

Ritiene che gli uomini siano cambiati nel loro rapporto con il sesso?

Oggi gli uomini hanno paura delle donne, oppure le considerano oggetti da denigrare. Inoltre molti hanno fantasie malate. E’ vero che manager, operai, politici, ristoratori e camionisti sono uguali di fronte al sesso. Ma oggi lo sono nel senso che mi fanno tristezza. Hanno perso sicurezza in se stessi, vogliono essere corteggiati, sono molto complicati. Se esco a cena con un uomo non vedo l’ora di tornare a casa dai mei gatti e cani.

Cosa pensa delle piattaforme web erotiche?

E’ un ambiente molto diverso dal cinema porno. Se faccio un film con professionisti come me sono un’attrice. Sulle piattaforme web erotiche, invece, i clienti pagano l’interazione con la protagonista del momento. Anche se non c’è fisicità c’è scambio diretto virtuale. Ho ricevuto richieste per fare video online ma le ho rifiutate. Far eccitare seg***** anonimi in diretta è secondo me al limite della prostituzione. […]

