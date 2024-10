10 ott 2024 10:06

"A OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE, ABBIAMO UNA POSSIBILITÀ DI MUOVERE LE COSE VERSO LA PACE. POSSIAMO PORRE FINE ALLA GUERRA NON PIÙ TARDI DEL 2025" - ZELENSKY DEVE AVER AVVERTITO LA CRESCENTE INSOFFERENZA PER LO SFORZO BELLICO, SIA IN PATRIA CHE IN OCCIDENTE, E EVOCA LA CONCLUSIONE DEL CONFLITTO: “IL PIANO PER LA PACE IN UCRAINA SARÀ PRONTO A NOVEMBRE, CON AL SUO INTERNO ANCHE TUTTE LE CONDIZIONI PER LA FINE DELLA GUERRA” - BLOOMBERG CONFERMA: “GLI ALLEATI DELL'UCRAINA STANNO PERCEPENDO CHE ZELENSKY POTREBBE ESSERE PRONTO AD ADOTTARE UN APPROCCIO PIÙ FLESSIBILE"