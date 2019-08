"PALPA" FICTION – LA CAUSA DEL TAMPONAMENTO MORTALE DI BERGAMO? UNA PALPEGGIATA! - IL FIDANZATO DELLA RAGAZZA SI È INCAZZATO QUANDO HA VISTO LA MANO ALLUNGATA – ALL’USCITA HA INSEGUITO I DUE RAGAZZI IN SCOOTER E LI HA TAMPONATI VIOLENTEMENTE, FACENDONE MORIRE SUL COLPO UNO…

LUCA CARISSIMI

1 – STRADE INSANGUINATE – A BERGAMO UN UOMO TAMPONA DUE RAGAZZI IN SCOOTER FUORI DA UNA DISCOTECA: UNO MUORE, L’ALTRO È GRAVISSIMO

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strade-insanguinate-ndash-bergamo-uomo-tampona-due-ragazzi-scooter-210354.htm

2 – PALPEGGIA UNA RAGAZZA E IL FIDANZATO LO INVESTE MUORE IN MOTO 21ENNE

Michele Sasso per “la Stampa”

la vespa 125 dei due ragazzi di bergamo

Un banale screzio all' interno della discoteca alle porte di Bergamo, una mano allungata verso una ragazza e il sabato notte si trasforma in tragedia. Il bilancio è pesantissimo: Luca Carissimi di 21 anni è morto mentre il suo amico, Matteo Ferrari, di 18 anni, si trova in Terapia intensiva all' ospedale Papa Giovanni. Entrambi erano a bordo di una vespa 125 quando sono stati volontariamente investiti da M.S., 33enne di Curno (Bergamo), con cui sembra avessero litigato poco prima. L' ipotesi degli investigatori è che si tratti di un tamponamento volontario.

discoteca setai orio al serio 8

L' investitore era al volante di una Mini Cooper ed è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Rimangono però alcuni punti oscuri. Un passo indietro. Sabato 3 agosto è la serata "Summer Dance Party 90-2000" per la discoteca Setai di Orio al Serio, il comune che ospita l' aeroporto di Bergamo. L' invito della serata promette una "Summer Dance Party 90-2000" con «Zero selezione all' ingresso, Zero passerelle da fighetti, zero camicette e scarpe da funerale». E' il ritrovo abituale per chi vive in questi paesi della Bergamasca.

matteo ferrari

Un migliaio di persone affollano le piste da ballo all' aperto e i gonfiabili. Sono le 3 di notte, i due amici ventenni stanno lasciando il locale quando poco prima dell' uscita uno dei due sembra che abbia allungato le mani verso una ragazza 23enne che si trova nei pressi del bar e fatto apprezzamenti poco graditi.

luca carissimi 1

Nasce una discussione con il fidanzato della ragazza, il proprietario della Mini Cooper. «Una scaramuccia da niente, come ne succedono centinaia ogni sera - sottolinea il proprietario della discoteca Setai- i ragazzi sono stati ripresi dai buttafuori e tutto è stato bloccato sul nascere. La serata è andata avanti perché i due sono usciti mentre la coppia è rimasta all' interno. Erano clienti abituali: tutti e quattro gravitavano nel nostro locale ma non avevano mai dato alcun problema. Ora siamo senza sgomenti di fronte a questa morte assurda».

discoteca setai orio al serio 1

A fine serata, intorno alle 4.30, il dramma: a circa un chilometro dal "Setai" M.S dopo una nuova lite con i due ventenni fuori dalla discoteca, sale in auto con la fidanzata e si mette all' inseguimento dei due che si trovano a bordo di uno scooter Vespa 125 e li tampona violentemente. Luca Carissimi muore sul colpo e dalle prime notizie sembra che anche per l' amico non ci sia nulla da fare ma dopo poche ore arriva il chiarimento della Polizia stradale: è gravissimo ma ancora in vita.

luca carissimi e matteo ferrari 1

luca carissimi e matteo ferrari

Luca Carissimi era di Bergamo, residente in Borgo Palazzo, come l' amico Matteo Ferrari. Il 33enne al volante dell' auto in un primo momento si è allontanato, per poi presentarsi più tardi alla polizia stradale come responsabile dell' incidente. E' risultato positivo all' alcol test e dopo l' arresto ha avuto un malore ed è stato portato all' ospedale, dove è piantonato. Ora gli investigatori stanno ricostruendo le ore e i movimenti prima del folle gesto e come mai il lunotto della sua auto sia sfondato.

discoteca setai orio al serio 2 luca carissimi tamponamento volontario azzano san paolo bergamo 5 tamponamento volontario azzano san paolo bergamo tamponamento volontario azzano san paolo bergamo 6 tamponamento volontario azzano san paolo bergamo 2 tamponamento volontario azzano san paolo bergamo 3 tamponamento volontario azzano san paolo bergamo 1 tamponamento volontario azzano san paolo bergamo 4 discoteca setai orio al serio 5 discoteca setai orio al serio 7 l'incidente ad azzano (bergamo) in cui ha perso la vita luca carissimi discoteca setai orio al serio 4 discoteca setai orio al serio 6 discoteca setai orio al serio 3