6 mag 2022 13:35

"PAPÀ MUOVE OCCHI, BRACCIA E GAMBE ED ESULTA PER LA JUVE" - ANDREA TACCONI RACCONTA LE CONDIZIONI DEL PADRE STEFANO, EX PORTIERE DELLA JUVENTUS E DELLA NAZIONALE COLPITO DA EMORRAGIA CEREBRALE E RICOVERATO AD ALESSANDRIA: "QUESTI SONO I GIORNI DEL GRANDE RISCHIO, INFEZIONI O UNA NUOVA ISCHEMIA. MA IL SANGUE CIRCOLA MEGLIO E PAPÀ È PIÙ PRESENTE, PIÙ TONICO, PIÙ REATTIVO. GLI ABBIAMO DETTO CHE IL REAL MADRID È IN FINALE DI CHAMPIONS E CHE LA JUVE HA VINTO IN CAMPIONATO: HA RISPOSTO FACENDO IL SEGNO DELLA 'V' CON LE DITA..."