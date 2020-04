19 apr 2020 18:21

"È IL PARADISO TERRESTRE SOGNATO DA GRETA THUNBERG. MA È SPARITA L'UMANITÀ" - ALDO GRASSO: "CIELI TERSI, ACQUA LIMPIDA PERSINO IN LAGUNA. MA NON CI SIAMO NOI SEGREGATI IN CASA PER VIA DELLA QUARANTENA. NON CI RESTA CHE LA VIA DEL COMPROMESSO TRA IL RISPETTO DELL' AMBIENTE E L' IRRINUNCIABILE. ALTRIMENTI LA DECRESCITA FELICE SARÀ SOLO INFELICITÀ CRESCENTE…"