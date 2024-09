"IL PENSIERO DI UCCIDERE LO AVEVA DA QUALCHE GIORNO. HA PARLATO DI UN SENSO DI ESTRANEITÀ RISPETTO AL MONDO" - IL PM CHE HA INTERROGATO IL 17ENNE CHE HA ACCOLTELLATO A MORTE I GENITORI E IL FRATELLO A PADERNO DUGNANO: "HA PARLATO DI UN MALESSERE SUO, NON COLLEGATO ALLA FAMIGLIA. OSSERVO CHE I GIOVANI MANIFESTANO SPESSO UN MALESSERE IMPORTANTE SOPRATTUTTO NEGLI ASPETTI CHE RIGUARDANO LA SOCIALITÀ, C'È IN AUMENTO QUESTA COSA. E POI C'È DA DIRE CHE…"

il 17enne che ha ucciso i genitori e il fratello a paderno dugnano

1. STRAGE IN FAMIGLIA: PM, LUCIDO, SA CHE NON SI TORNA INDIETRO 'HA PARLATO DI MALESSERE SUO, NON COLLEGATO ALLA FAMIGLIA'

(ANSA) - "Ha capito che non può tornare indietro, è molto lucido su questo, sa che quello che ha fatto è irreversibile": lo ha detto Sabrina Ditaranto, procuratrice del Tribunale dei Minori di Milano parlando del ragazzo di 17 anni che ieri ha ucciso madre, padre e fratello a Paderno Dugnano (Milano). "Ha parlato di un malessere suo, non collegato alla famiglia, era un pensiero che aveva da qualche giorno, non collegato ad un impeto", ha aggiunto.

2. STRAGE IN FAMIGLIA, PADRE COLPITO MENTRE SOCCORREVA FIGLIO

(ANSA) - "Il 17enne ha aggredito il fratello mentre dormiva, ma in qualche modo si è svegliato e ha fatto svegliare a sua volta i genitori. Quando sono arrivati prima ha colpito la madre e poi quando la madre si è accasciata, ha colpito il padre, di spalle, mentre prestava soccorso al figlio minore". Lo ha detto il pm della Procura della Repubblica per i minorenni, Sabrina Ditaranto, durante la conferenza stampa al Comando provinciale di Milano dei Carabinieri sulla strage famigliare avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Paderno Dugnano (Milano), per la quale è stato arrestato un 17enne.

3. 17ENNE CONFESSA, 'MI SENTO ESTRANEO RISPETTO AL MONDO'

fabio chiaroni daniela albano con i figli

(Adnkronos) - Ha confessato tutto e ha ammesso il triplice omicidio il 17enne di Paderno Dugnano accusato di aver ucciso il fratello di 12 anni e i genitori. ''Lui ha immediatamente ritrattato la versione iniziale e ha confessato i tre omicidi'' spiega in conferenza stampa la procuratrice del tribunale per i minorenni di Milano Sabrina di Taranto. ''Lui ha parlato di un suo malessere, il pensiero di uccidere lo aveva da qualche giorno. Lui ha parlato di un senso di estraneità rispetto al mondo, si sentiva altro'' conclude la pm.

4. STRAGE IN FAMIGLIA: AL 17ENNE CONTESTATA LA PREMEDITAZIONE IL RAGAZZO SI TROVA NEL CARCERE MINORILE BECCARIA

il 17enne che ha ucciso genitori e fratello a paderno dugnano

(ANSA) - "Al momento il ragazzo di 17 anni reo confesso della strage di ieri a Paderno Dugnano si trova nel Centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria di Milano. Gli viene contestato l'omicidio aggravato dalla premeditazione (per essersi prima recato in cucina a prendere il coltello), dall'aver ucciso una vittima minore, dai legami famigliari delle persone uccise e dall'avere agito mentre dormivano". Lo ha detto il pm dell'indagine, procuratore Sabrina Ditaranto, della Procura per i minorenni di Milano, durante la conferenza stampa al Comando provinciale di Milano dei Carabinieri sulla strage famigliare avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Paderno Dugnano (Milano), per la quale è stato arrestato un 17enne.

5. STRAGE IN FAMIGLIA: PM, MALESSERE IMPORTANTE NEI GIOVANI 'E' IN AUMENTO, SOPRATTUTTO NEGLI ASPETTI DELLA SOCIALITÀ'

FABIO CHIARONI DANIELA ALBANO CON I FIGLI

(ANSA) - "Il mio è ovviamente un osservatorio privilegiato, ma patologico, però osservo che i giovani manifestano spesso un malessere importante soprattutto negli aspetti che riguardano la socialità, c'è in aumento questa cosa. E poi c'è da dire che non possono accedere autonomamente a un consulto psicologico, senza l'aiuto dei genitori". Lo ha detto il pm della Procura della Repubblica per i minorenni, Sabrina Ditaranto, durante la conferenza stampa al Comando provinciale di Milano dei Carabinieri sulla strage famigliare avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Paderno Dugnano (Milano), per la quale è stato arrestato un 17enne.

