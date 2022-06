"IL PERICOLO DI ATTACCHI DA PARTE DI ESTREMISTI INTERNI E’ GIA’ ALTO MA SALIRA’ ANCORA NEI PROSSIMI SEI MESI" – IL DIPARTIMENTO DELLA SICUREZZA INTERNA DEGLI STATI UNITI LANCIA L’ALLARME – GLI USA DEVONO GUARDARSI DAI NEMICI IN CASA PIU’ CHE DA QUELLI ESTERNI: L’IMMINENTE DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA SULL’ABORTO, GLI IMMIGRATI CHE PREMONO AI CONFINI COL MESSICO E LE ELEZIONI DI MEDIO TERMINE SONO UNA MISCELA ESPLOSIVA DEL MALCONTENTO...

Dagotraduzione da Apnews.com

alejandro n. mayorkas segretario del dhs

WASHINGTON (AP) – Secondo il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, (DHS), l'imminente votazione della Corte Suprema sull'abolizione del diritto all’aborto, l’aumento dei migranti che premono al confine tra Stati Uniti e Messico e le elezioni di medio termine sono i potenziali fattori scatenanti della violenza degli estremisti nei prossimi sei mesi.

Nell’ultimo bollettino del National Terrorism Advisory System, il DHS ha spiegato che gli Stati Uniti si trovavano già in una "situazione di minaccia accresciuta" e questi fattori potrebbero peggiorare ancor di più la situazione.

"Diversi eventi di alto profilo possono essere sfruttati per giustificare atti di violenza contro una serie di possibili obiettivi”, continua il DHS.

Questo è solo l'ultimo tentativo de Dipartimento della Sicurezza Interna degli USA di porre l'attenzione sulla minaccia rappresentata dall'estremismo violento interno: un’ulteriore evoluzione fatta dall’agenzia, che è stata creata dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001 per monitorare il terrorismo internazionale, segno distintivo dell’agenzia.

In effetti, le minacce provenienti dall'estero sono solo citazioni di passaggio in questo bollettino, come il sequestro a gennaio in una sinagoga a Colleyville, in Texas.

Il bollettino sostiene anche che il gruppo dello Stato Islamico (IS) ha invitato i suoi sostenitori a compiere attacchi negli Stati Uniti per vendicare l'uccisione del loro leader e portavoce.

dipartimento della sicurezza interna

Il DHS avverte anche che Cina, Russia, Iran e altre nazioni cercano di fomentare le divisioni all'interno degli Stati Uniti per indebolire il paese e la sua posizione nel mondo. In parte, lo fanno amplificando le teorie complottiste e le fake news che proliferano nella società americana.

Gli estremisti violenti all’interno del paese, tuttavia, rappresentano la minaccia più pressante e potenzialmente violenta, ha affermato l'agenzia, citando, ad esempio, l'aggressione razzista avvenuta a maggio, quando un uomo bianco armato ha ucciso 10 neri in un supermercato di Buffalo, New York.

Il bollettino, la cui scadenza è prevista per il 30 novembre, afferma che gli appelli alla violenza da parte di estremisti interni diretti contro istituzioni democratiche, candidati e operatori elettorali aumenteranno probabilmente durante l'autunno. Ha affermato che le persone nei forum online hanno elogiato la sparatoria di massa nella scuola elementare di Uvalde, in Texas, e incoraggiato attacchi simili.

strage in texas

"L'allarme evidenzia il fatto che la società sta diventando ogni giorno più violenta", ha affermato Brian Harrell, ex assistente segretario del DHS. "I potenziali criminali e i terroristi interni useranno sempre la strada dove incontrano minor resistenza, e scelgono bersagli facili e luoghi affollati".

Un alto funzionario del DHS, parlando ai giornalisti prima del rilascio del bollettino, ha affermato che la situazione è "dinamica", perché le autorità vedono una più ampia varietà di persone motivate da una gamma più ampia di recriminazioni rispetto al passato.

L'imminente decisione della Corte Suprema sull’aborto, potrebbe portare allo scatenarsi di violenze da parte di sostenitori estremisti o oppositori del diritto all'aborto a seconda dell'esito, ha affermato il funzionario, parlando sotto anonimato, per chiarire alcuni passaggi del bollettino.

uvalde leader news 3

Gli estremisti razzisti potrebbero essere motivati dal fatto che il governo continui a fare affidamento sul titolo 42, l'ordine di salute pubblica utilizzato dall'inizio della pandemia di coronavirus per impedire alle persone di chiedere asilo al confine sud-ovest, ha affermato il DHS.

L'agenzia e l'FBI stanno lavorando con le forze dell'ordine statali e locali per aumentare la consapevolezza della minaccia e il DHS ha aumentato i finanziamenti a sovvenzioni ai governi locali e alle organizzazioni religiose per migliorare la sicurezza, ha affermato il segretario per la sicurezza interna Alejandro N. Mayorkas in una dichiarazione rilasciata con il bollettino.

Ricostruzione del massacro della scuola di Uvalde strage di uvalde