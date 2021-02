“C'È GIANNI LETTA DIETRO LA CONGIURA DI DRAGHI” – IL GRUPPETTARO DI BATTISTA PREPARA SUI SOCIAL IL SUO CONTROMOVIMENTO (CHE PER DI MAIO RISCHIA DI PORTARE VIA ALMENO IL 5% AL M5s) – IL RITRATTONE BY RONCONE: "SCRITTORE DI REPORTAGE, FALEGNAME, BARMAN, MA IL CAPOLAVORO DI "DIBBA" RESTA IL VIAGGIO CON DI MAIO IN FRANCIA, AL TERMINE DEL QUALE CONVINCE LUIGINO AD ABBRACCIARE I GILET GIALLI CHE HANNO APPENA INCENDIATO PARIGI. DIBBA HA SOLO 42 ANNI. E, OGGETTIVAMENTE, PUÒ ANCORA DARE MOLTO…"