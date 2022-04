14 apr 2022 14:07

"LA PERSEVERANZA E' VITTORIA" - XI JINPING NON HA NESSUNA INTENZIONE DI RIMANGIARSI LA STRATEGIA "ZERO COVID", NONOSTANTE LA RABBIA DI MILIONI DI CITTADINI RINCHIUSI A CASA A SHANGAI E IL COSTO ECONOMICO DI UNA SIMILE SCELTA - IN VISITA NELLA PROVINCIA INSULARE DI HAINAN, IL PRESIDENTE CINESE HA RIBADITO CHE "IL LAVORO DI PREVENZIONE E CONTROLLO NON PUO' ESSERE ALLENTATO" E CHE E' NECESSARIO ADERIRE AL PRINCIPIO "PRIMA LE PERSONE, PRIMA LA VITA"...