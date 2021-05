11 mag 2021 13:55

"PIERCAVILLO" FINISCE NEI GUAI? - LA PROCURA DI BRESCIA POTREBBE INDAGARE DAVIGO PER CONCORSO IN VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO, INSIEME AL PM STORARI - L'EX CONSIGLIERE DEL CSM AVREBBE SPINTO IL MAGISTRATO A CONSEGNARGLI GLI ATTI RISERVATI - SECONDO LA CIRCOLARE DEL 94, ALLA QUALE FANNO RIFERIMENTO ENTRAMBI, IN CASO DI PROBLEMI INTERNI A UN UFFICIO GIUDIZIARIO, GLI ATTI RISERVATI, POSSONO ESSERE TRASMESSI AL CSM, IN DEROGA AL SEGRETO DELLE INDAGINI, MA CON UN ESPOSTO FORMALE (CHE IN QUESTO CASO NON C'E' STATO)