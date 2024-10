31 ott 2024 18:52

LA "PISCINA" DI TREVI SCATENA LE SPERNACCHIATE ONLINE: “NON SO SE È PIÙ DISAGIATO CHI HA PENSATO ALLA PISCINETTA O CHI TIRA COMUNQUE LE MONETINE” – SUI SOCIAL PRENDONO IN GIRO IL COMUNE DI ROMA PER LA BAGNAROLA COMPARSA DAVANTI ALLA GRANDE VASCA DELLA FONTANA DI TREVI, ATTUALMENTE IN RESTAURO, PER CONSENTIRE AI TURISTI DI LANCIARE COMUNQUE SOLDI NELL'ACQUA: “MA CHE È STA CAFONATA?”, “PENSA SE HAI FATTO 14 ORE DI AEREO PER LA FONTANA DI TREVI E TE RITROVI ‘NA PISCINETTA COMUNALE…”