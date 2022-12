"PORKER" D'ASSI - INCIDENTE BOLLENTE AL TORNEO DI POKER "MAX PAIN MONDAY": LA YOUTUBER CONOSCIUTA COME "SASHIMI" SI APRE LA CAMICETTA E SGUAINA LE TETTE PER DISTRARRE GLI AVVERSARI! - IL VIDEO HA FATTO IL GIRO DEL WEB E LA RAGAZZA SI È SCUSATA: "È FACILE NON ACCORGERSI DI QUELLO CHE STA ACCADENDO QUANDO SI GIOCA" - POI HA PRECISATO CHE IL SUO SENO È TUTTO NATURALE… - VIDEO

Come on Sashimi pic.twitter.com/5as4C4kbgD — dr evil stan (@GLO7US) December 7, 2022

la youtuber sashimi con le tette di fuori al torneo di poker

Da www.corrieredellosport.it

Incidente hot al torneo di poker Max Pain Monday. Durante la partita la camicetta della nota youtuber Sashimi si è aperta, lasciando intravedere i generosi seni. Per gli altri giocatori un trucchetto per distrarre gli avversari. A distanza di giorni la diretta interessata è intervenuta su Instagram per chiarire la faccenda.

la youtuber sashimi con le tette di fuori al torneo di poker

LE SCUSE DELLA GIOCATRICE DI POKER

"Mi scuso per quello che è accaduto. È facile non accorgersi di quello che sta accadendo quando si gioca. La prossima volta sarò più attenta sulle scelte del mio guardaroba", ha detto Sashimi, rimarcando che il suo décolleté è tutto naturale e non ha usato delle protesi finte per strategia come insinuato da qualcuno.

la youtuber sashimi al torneo di poker