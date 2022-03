"POTEVA UCCIDERLO" - LE STAR DI HOLLYWOOD INSORGONO CONTRO LO SGANASSONE ASSESTATO DA WILL SMITH A CHRIS ROCK PER UNA BATTUTA SULL'ALOPECIA DELLA MOGLIE JADA DURANTE LA CERIMONIA DEGLI OSCAR - JUDD APATOW: "COSA C'E' DI OFFENSIVO NELL'ESSERE PARAGONATE A UNA DEMI MOORE SBALORDITIVA?" - ROB REINER: "NON CI SONO SCUSE PER QUELLO CHE HA FATTO. QUELLE PRONUNCIATE STASERA ERANO STRONZATE"...

Dagotraduzione dal Daily Mail

schiaffo di will smith a chris rock

Will Smith ha lasciato i telespettatori sbalorditi domenica notte, quando ha tirato un pugno durante la premiazione degli Oscar al comico Chris Rock per una battuta sulla caduta dei capelli di sua moglie Jada dovuta all’alopecia.

Le star di Hollywood si sono rivolte subito a Twitter per denunciare l’attacco di Smith. Il comico e regista Judd Apatow ha definito il gesto «rabbia e violenza pura fuori controllo» e ha detto che Smith «avrebbe potuto uccidere» Rock.

tweet di judd apatow sul pugno di will smith 2

«Sembra che il piano di Will Smith di diventare un comico mentre il mondo non deve fare battute su di lui non avrà successo. La famiglia Williams deve essere furiosa. Puro narcisismo» ha detto.

«Inoltre… Il soldato Jane era bellissima. Cosa c'è esattamente di offensivo nell’essere paragonate a una Demi Moore sbalorditiva?» ha scritto. Apatow ha respinto con forza un utente di Twitter che ha affermato di “capire” perché Smith ha colpito Rock. «Avrebbe potuto ucciderlo. È pura rabbia e violenza fuori controllo. Ha sentito milioni di battute su di loro negli ultimi tre decenni. Non è una matricola di Hollywood. Ha perso la testa» ha scritto.

tweet di judd apatow sul pugno di will smith

Kathy Griffin si è detta d'accordo con Apatow. «Lascia che ti dica una cosa: è una pessima pratica salire sul palco e aggredire fisicamente un comico. Ora dobbiamo preoccuparci tutti di chi vorrà essere il prossimo Will Smith nei comedy club e nei teatri».

Rob Reiner ha scritto che «non ci sono scuse» per quello che ha fatto Smith. «Will Smith deve a Chris Rock enormi scuse. Non ci sono scuse per quello che ha fatto. È fortunato che Chris non presenti accuse di aggressione. Le scuse che ha fatto stasera erano stronzate».

tweet di rob reiner sul pugno di will smith

L'Accademia ha alluso allo schiaffo di Smith senza menzionarlo esplicitamente in una dichiarazione pubblicata su Twitter. «L'Accademia non approva la violenza di qualsiasi forma».

Anche il figlio di Jada e Will, Jaden Smith, ha scritto un comento senza mai fare riferimento al gesto del padre: «È così che facciamo». E poi, in un altro post: «Il discorso di mio padre mi ha fatto piangere».

tweet di the academy sul pugno di will smith 2

Serena Williams, in sala per via del film sulla sua infanzia interpretato proprio da Will Smith nei panni del padre, ha pubblicato un breve video sulle storie di Instagram. «Mi sono appena seduta perché mi sentivo come: "Devo prendere un drink ora"», ha detto in un video di follow-up pubblicato dall'interno del teatro, anche se non ha affrontato esplicitamente l'apparente aggressione.

«La violenza non è mai una "prova d'amore"», ha scritto Glennon Doyle. «Questa è un'idea mortale che ha alimentato e giustificato la violenza domestica (e tutto il resto) per troppo tempo. pensaci bene, per favore».

tweet di jaden smith sul pugno di will smith 2

Jodie Turner-Smith ha detto: «E per quanto riguarda *quell'incidente*.... sto ancora elaborando», ha scritto. «Provo imbarazzo di seconda mano per tutti i soggetti coinvolti».

Alcune celebrità non potevano credere che lo schiaffo fosse avvenuto in diretta sulla televisione nazionale. «Cosa?????» ha twittato Trevor Noah del Daily Show. «Non era sceneggiato?????». Conan O'Brien ha scritto: «Ho appena visto lo schiaffo di Will Smith. Qualcuno ha uno spettacolo a tarda notte che posso prendere in prestito solo per domani?».

tweet di maria shriver sul pugno di will smith 2

Il comico Nikki Glaser sembrava alludere alle voci sulla relazione tra Will e Jada twittando: «Le relazioni aperte sembrano sane». Ron Funches, anche lui comico, ha difeso Rock e ha detto che la sua battuta era "innocua". «Quella battuta era innocua. Chris è stato coinvolto nel dramma familiare», ha twittato.

«Senti, tutto quello che so è che Katt Williams avrebbe sparato a tutto il posto se fosse stato schiaffeggiato», ha aggiunto in seguito.

Maria Shriver non ha usato mezzi termini per definire Smith. «#WillSmith dice che vuole essere una nave per l'amore. L'amore non è violento. L'amore non è ciò che è stato mostrato su un palcoscenico globale stasera», ha twittato.

tweet di kathy griffin sul pugno di will smith

Prima della cerimonia, Will e Jada avevano condiviso alcuni post giocosi. «Io e @jadapinkettsmith ci siamo vestiti per scegliere il caos», ha sottotitolato un breve video di Instagram.

tweet di jaden smith sul pugno di will smith 3 will e jada smith prima della cerimonia degli oscar tweet di jimmy kimmel sul pugno di will smith 2 will e jada smith prima della cerimonia degli oscar 2 tweet di jodie turner smith sul pugno di will smith 2 tweet di glennon doyle sul pugno di will smith 2 serena williams serena williams 2