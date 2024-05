"PRESI 20MILA EURO PER SISTEMARE LA PRATICA DI GIGI D'ALESSIO" - LA RIVELAZIONE DI RICCARDO CAMEO, FUNZIONARIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ARRESTATO PER CORRUZIONE INSIEME A DUE ALTRE PERSONE - LA CONVERSAZIONE È STATA CAPTATA CON UN’INTERCETTAZIONE AMBIENTALE IN UNO STUDIO IN CUI SI TROVANO CAMEO, LA TRIBUTARISTA MARIA GRAZIA DURANTINI, E LA NIPOTE: "SO’ RIMASTO SCIOCCATO PROPRIO... HO PENSATO CHE ME VENIVANO AD ARRESTA’" - DISPOSTE VERIFICHE SUL CANTANTE, CHE ANNUNCIA CHE PRESENTERA' QUERELA: "SU DI ME DICHIARAZIONI FALSE"

gigi d'alessio 2

Estratto da www.corriere.it

Il nome del cantante Gigi D’Alessio finisce nelle intercettazioni dell’inchiesta del pm Carlo Villani che ha portato agli arresti domiciliari lo scorso 17 aprile Riccardo Cameo, funzionario dell’Agenzia delle Entrate e altri due dirigenti. L’accusa è di quelle pesanti: corruzione. E gli indagati sono 30, tra cui alcuni tributaristi che si sarebbero rivolti a Cameo per aggiustare le cartelle dei propri clienti.

AGENZIA ENTRATE 3

[…] Come riporta un articolo del Corriere della Sera, Cameo è insieme a un tributarista Maria Grazia Durantini, e alla nipote, Sonia Donzetti. E afferma: “Dopo la pratica di... come si chiama quel cantante là? Eh sì, Gigi D’Alessio… so’ rimasto scioccato proprio... ho pensato che me venivano ad arresta’, ogni volta che passava la polizia... eh...avevo preso 20mila euro per risistemargli tutto".

mazzette

[…] la polizia scrive: “Si rileva come Gigi D’Alessio sia stato coinvolto, negli anni 2016-2017, in alcune inchieste della Procura in relazione alla commissione di reati contabili connessi alla società Ggd srl di cui il cantante è stato socio unico. I procedimenti sembrano essere stati almeno in parte archiviati. Non può escludersi che la condotta riferita da Cameo sia avvenuta proprio nel suddetto periodo temporale. Per questo si ritiene che la vicenda sia meritevole di approfondimento”.

2. FISCO: GIGI D'ALESSIO, 'SU DI ME DICHIARAZIONI FALSE, PRESENTERO' QUERELA'*

(Adnkronos) - "Le dichiarazioni di un signore che non conosco e con il quale non ho mai avuto alcun rapporto, riportate nell'articolo pubblicato oggi sull'edizione romana del Corriere della Sera dal titolo: 'La pratica D'Alessio? Presi 20mila euro', sono assolutamente false e frutto della fantasia di tale soggetto. I presunti fatti che riferisce su di me non sono mai avvenuti e non appartengono al mio stile di vita. Ho già incaricato i miei legali di presentare immediatamente querela all'Autorità Giudiziaria". Così il cantante Gigi D'Alessio smentisce, in una nota, le notizie stampa che lo chiamano in causa.

gigi d'alessio 1