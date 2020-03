"PRIMA DI SPOSARLO LO ODIAVO" – SOPHIE TURNER, LA SANSA STARK DEL “TRONO DI SPADE”, AMMETTE DI AVER DETESTATO IN PASSATO LA MUSICA DEI JONAS BROTHERS, BAND DI CUI IL MARITO È FRONTMAN, E DI AVER TENTATO DI EVITARE IL PRIMO INCONTRO: “PENSAVO FOSSE UN CASCAMORTO” – “I MIEI AMICI MI HANNO SPRONATO A VEDERLO, MA IO PENSAVO CHE SI SAREBBE PRESENTATO CON IL BODYGUARD. E LO RITENEVO RESPONSABILE DELLO…” - VIDEO

La confessione

Oggi sono inseparabili e secondo alcuni siti di gossip aspettano il primo figlio. Prima di sbocciare, l'amore tra Sophie Turner e il cantante Joe Jonas ha dovuto superare i pregiudizi dell'attrice.

Lo racconta la stessa star de «Il Trono di Spade» in un'intervista alla rivista «Elle». Sophie ammette di aver odiato in passato la musica dei Jonas Brothers, band di cui il marito è leader e frontman, e di aver tentato di evitare il primo incontro: «Pensavo fosse un cascamorto».

La musica detestata

I pregiudizi su Joe Jonas nascevano dalle preferenze musicale di Sophie Turner: «I miei amici e io non eravamo fan dei Jonas Brothers - dichiara la star -. Al tempo c'era un gruppo nel Regno Unito chiamato Busted. Hanno avuto successo con una canzone intitolata "Year 3000".

Era fantastica e noi eravamo grandi fan dei Busted. A un certo punto i Jonas Brothers hanno realizzato una cover della canzone ed hanno avuto una fama maggiore. A questo punto i Busted si sono sciolti. Abbiamo pensato che fosse colpa dei Jonas Brothers. Quindi li abbiamo cominciati a odiare».

L'appuramento

Passano 10 anni e nel 2016 Sophie Turner, mentre sta lavorando a un film, è avvicinata da uno dei produttori: «Dovresti incontrare Joe Jonas - le dice -. Sento che andresti davvero d'accordo con questo ragazzo». Poi qualche mese dopo lo stesso produttore riesce a combinare un primo appuntamento tra i due durante il tour musicale di Joe Jonas a Londra.

«Vivevo con i miei amici a Camden, in un appartamento davvero caotico, le persone entravano e uscivano dalle finestre - continua Turner -. Quando ho detto dell'appuntamento ai miei amici, loro mi hanno spronata: “È divertente. Devi farlo! E ci devi scrivere via sms tutto quello che ti dice”».

Gli amici per proteggersi

Le aspettative di Sophie erano molto basse: «Mi aspettavo che si presentasse con la guardia del corpo. Ho pensato: “Sarà un poco di buono”. Sono andata all'appuntamento con i miei amici, perché temevo che fosse un cascamorto. Volevo solo che i miei amici mi proteggessero. Con loro ero al sicuro».

Uno splendido incontro

Contrariamente a quanto pensava, Joe Jonas non solo non è arrivato con le guardie del corpo, ma ha dimostrato di essere anche una persona interessante: «È venuto con un amico e hanno bevuto tanto, proprio come noi. Ricordo che passammo solo pochi minuti a ballare e poi trovammo un piccolo angolo e parlammo per ore e ore. E non mi annoiavo per niente. È stato tutto così semplice. Successivamente, siamo diventati inseparabili. E presto sono andata in tournée con lui».

Le nozze doppie

Il resto della storia è nota. Il primo maggio del 2019 è celebrato a sorpresa il matrimonio di Sophie Turner et Joe Jonas. L'attrice britannica e il cantante americano si sono promessi eterno amore a Las Vegas, poche ore dopo la cerimonia dei Billboard Music Awards. Per queste nozze, nella più classica tradizione di Las Vegas, a officiare è stato un sosia di Elvis Presley. Il 29 giugno la giovane coppia ha rinnovato i propri voti in Provenza.

Fama e depressione

Ad aprile 2019 Sophie ha confessato in un’intervista a Phil McGraw, sul suo podcast «Phil in the Blanks» di essere stata vittima della depressione sottolineando come la fama le abbia procurato più di problema emotivo.

Terapia e amore

Dopo aver vissuto un periodo davvero difficile, Sophie ha ammesso di stare meglio grazie alla terapia e soprattutto all'amore: «Mi amo un po’ di più adesso, e sto insieme a una persona che mi fa capire che ho delle qualità - ha dichiarato Sophie -. Quando qualcuno ti dice che ti ama ogni giorno, finiamo per stare meglio, e riusciamo ad amarci un po’ di più».

Carriera

Sophie Turner ha esordito nel 2011 recitando ne «Il Trono di Spade» interpretando per otto stagioni il personaggio di Sansa Stark. Il ruolo le ha permesso di ottenere una fama mondiale. Al cinema ha debuttato da protagonista in «Another me», thriller del 2013 diretto da Isabel Coixet. Due anni dopo è stata scelta dal regista Bryan Singer per interpretare la versione adolescente della mutante Jean Grey nel film «X-Men - Apocalisse», ruolo che ha ripreso nel 2019 in «X-Men - Dark Phoenix».

Social

Sophie oggi ha 24 anni e su Instagram conta 15,5 milioni di follower.

