Dagotraduzione dal Wall Street Journal

In una delle prima scene del grande successo di Netflix “Squid Game”, un affascinante sconosciuto porge un biglietto da visita al protagonista dello show. Sul biglietto c’è scritto un numero di telefono di otto cifre. Quelli che le compongono vengono invitati a una competizione per la vita o la morte in cui il vincitore raccoglie un enorme premio finanziario.

«Chi sei?» chiede Seong Gi-Hun, il personaggio principale della serie.

È una domanda, e un’offerta, che ha attirato i fan di “Squid Game” in tutto il mondo. E, nella vita reale, migliaia di persone stanno componendo quel numero, dalla Corea del Sud al Sud America, alla ricerca di una connessione con un dramma distopico che è diventato inaspettatamente lo spettacolo n. 1 di Netflix in più di 90 paesi.

Ma il numero di telefono, e anche le sue approssimazioni sbagliate, appartengono a sudcoreani reali.

Hanna Kim, impiegata di 26 anni di Seoul, non pensava che il suo incubo “Squid Game” si sarebbe esteso oltre lo show. La serie le è piaciuta così tanto che l’ha consigliata a tutti i suoi amici. Non si è neanche accorta che il numero di telefono dello show differiva dal suo di sole due cifre.

Ma il mese scorso i media locali hanno fatto sapere al pubblico che il numero di telefono dello show è reale, e da allora Hanna Kim ha registrato un aumento di messaggi e chiamate da sconosciuti, arrivate anche dalla Colombia. La maggior parte delle persone riattacca immediatamente. Altri le chiedono: «Questo è “Squid Game”?».

Kim ha chiesto a Netflix e alla società di produzione sudcoreana, Siren Pictures, come affrontare la cosa. Le hanno risposto che non sono previsti compensi finanziari e si sono rifiutati di commentare i singoli casi. «Mi fa arrabbiare perché mi sono divertita così tanto a guardare “Squid Game”» ha detto Kim.

Un portavoce di Netflix ha spiegato che la società sta lavorando con Siren Pictures per modificare le scene con il numero di telefono. Ma per adesso il numero di telefono appare ancora sia nella serie che nei primi secondi del trailer ufficiale, che ha accumulato oltre 20 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Secondo il Korean Film Council, la Corea del Sud regolamenta il modo in cui le pellicole possono utilizzare i numeri di telefono, ma non i programmi tv. Di solito, le produzioni televisive locali sfumano il numero o ne usano uno falso.

"Squid Game" sta per diventare la serie tv più vista di Netflix di sempre. Attraverso una sanguinosa e misteriosa competizione di sopravvivenza, in cui centinaia di adulti pieni di debiti si mettono in gara su giochi per bambini tradizionali con l’obiettivo di vincere circa 40 milioni di dollari, mette in luce le disparità di classe.

Un quarantenne sudcoreano, proprietario di una piccola impresa, ha dovuto sopportare la mania delle chiamate “Squid Game”. Il suo numero di cellulare corrisponde esattamente a quello fittizio della serie. Ha ricevuto 4.000 chiamate al giorno, in media una ogni 20 secondi, e ora per addormentarsi ha bisogno di farmaci.

L’uomo ha raccontato che chi chiama di solito vuole partecipare a “Squid Game”. Non può cambiare il suo numero perché è legato alla sua attività. Anche sua moglie, che ha un numero praticamente identico (varia l’ultima cifra), è stata bombardata di telefonate.

«Non ho neanche visto la serie» ha detto a un’emittente locale. «È così stressante, non c’è niente che io possa fare». L’uomo ha smesso di rispondere a chiamate e messaggi.

L’attenzione della stampa sudcoreana sul fatto che il proprietario di una piccola impresa venisse sopraffatto dalle chiamate ha peggiorato le cose, scatenando una vera e propria tempesta. «Quando molte persone fanno lo stesso scherzo» ha detto Keumjoo Kwak, professore di psicologia presso la Seoul National University, «scompare il senso di colpa per aver causato danni».

Un politico sudcoreano, Huh Kyung-young, ha persino provato a capitalizzare la frenesia e si è offerto di acquistare il numero di telefono dal proprietario della piccola impresa per circa 84.000 dollari. Non ha ricevuto risposta. Cercando di distogliere l’attenzione dall’uomo, il signor Hu, candidato alle elezioni presidenziali del prossimo anno in Corea del Sud, ha pubblicato online il suo numero di cellulare.

«Ricevo una telefonata ogni secondo» ha detto Huh.

i dalgona i biscotti al caramello di squid game

L’ondata di chiamate ispirate a “Squid Game” contraddice il comportamento moderno. Sempre meno persone usano il telefono per chiamare qualcuno, spesso preferiscono chattare, o inviare sms, o fare videochiamate in stile FaceTime o ancora utilizzare app di messaggistica, dice Michael J. Wolf, Ceo di Activate Inc., società di consulenza tecnologica e strategica. «Il testo ha sostituito le chiamate».

Negli Stati Uniti, Hollywood può scegliere da un elenco di 100 diverse varianti di numeri di telefono che iniziano con “555”. Sempre più spesso però, i registi si preoccupano di non far sembrare i numeri falsi, e quindi ne utilizzano di veri, ha spiegato JD Connor, professore di arti cinematografiche presso l’Università della California del Sud. «Vogliono che il pubblico ci creda».

Anche qui si sono verificati incidenti. Nel film del 2003 “Bruce Almighty” c’è una scena in cui Dio contatta il protagonista su un cercapersone: compare un numero, senza prefisso. Nel mondo reale quel numero appartiene a più di un utente, e ad almeno due chiese. Una delle due, in Carolina del Nord, ha ricevuto centinaia di telefonate per due settimane. Bruce MacInnes, che all’epoca ne era alla guida, ne ricorda una in particolare. «Sei Dio?» gli hanno chiesto.

La Universal Pictures, che ha pubblicato il film, per la versione Dvd è passata a numero “555” e poi ha acquistato un numero separato da utilizzare nei futuri film.

Le scuse di Netflix e Siren Pictures sono tutto quello che vuole una neolaureata sudcoreana, la signora Jeong. Il suo numero di telefono varia di due cifre rispetto a quello di “Squid Game”. Ha ricevuto più di 100 chiamate al giorno e si è rivolta a Twitter per lamentarsi delle molestie.

Ma siccome sta cercando un lavoro, la signora Jeong ha detto di aver risposto a tutte le chiamate. «E se fosse un’offerta di lavoro?».

netflix sk broadband squid game