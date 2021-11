"LA PROSSIMA ONDATA SARA' QUELLA DEI NON VACCINATI" - ILARIA CAPUA SPIEGA CHE I CASI DI CORONAVIRUS IN ITALIA SONO DESTINATI AD AUMENTARE: "PURTROPPO POTRANNO FAR AMMALARE, ANCHE SE MENO GRAVEMENTE, CHI SI E' IMMUNIZZATO" - "GLI ITALIANI DOVREBBERO RITENERSI FORTUNATI A POTER CONTARE SULLA TERZA DOSE, MILIONI DI PERSONE AL MONDO VORREBBERO VACCINARSI MA NON HANNO ACCESSO NEANCHE ALLA..."

«La prossima ondata sarà quella dei non vaccinati che finiranno in ospedale e che purtroppo potranno far ammalare – anche se meno gravemente – pure chi si è immunizzato». La scienziata Ilaria Capua in un’intervista rilasciata a La Stampa oggi spiega che i casi di Coronavirus in Italia sono destinati ad aumentare con l’inverno e chiede di puntare forte sul richiamo. La direttrice del centro di eccellenza One Health dell’Università della Florida spiega: «Potrebbe bastare anche una sola persona non vaccinata con elevate concentrazioni di virus nel corpo per creare un focolaio».

Sul richiamo: «Gli italiani dovrebbero ritenersi fortunati a poter contare sulla terza dose, milioni di persone nel mondo vorrebbero vaccinarsi ma non hanno accesso neanche alla prima mentre noi ci paralizziamo di fronte a paure insensate. Io ho già fatto la terza dose e penso che andrebbe velocizzata la somministrazione ai fragili e poi messa a disposizione di tutti coloro che vogliono farla, indistintamente da età e professione. Mantenere alti i livelli di immunità nella popolazione è essenziale per evitare un altro lockdown».

Infine, sull’inverno: «Per l’Italia mi immagino un inverno con un numero significativo di casi simil influenzali e forme respiratorie con sintomatologia evidente anche fra i vaccinati. Le rotture da immunità esistono e non ci devono sorprendere perché il virus sta continuando a circolare e a evolversi. Il fatto stesso che ci ammaleremo ma in forma più lieve è la dimostrazione che i vaccini funzionano. Il nodo cruciale sarà tenere alta l’immunizzazione, quindi puntando tutto sulle terze dosi, aldilà dei test sierologici. È una protezione in più. Immaginiamo Sars-Cov-2 come un toro che scalcia contro una barricata: se tira un calcio più forte e ne piega una, ne metteremmo subito un’altra. Non riesco proprio a capire la reticenza di alcuni contro i vaccini, che sono il frutto del lavoro di migliaia di ricercatori. Ormai universalmente raccomandato».

