12 mar 2022 08:40

"PUTIN E' COME L'ISIS. MADRI RUSSE, NON MANDATE I VOSTRI FIGLI A MORIRE IN GUERRA" - IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY HA PUBBLICATO UN VIDEO NELLA NOTTE IN CUI SI RIVOLGE ALLE DONNE DI MOSCA - "L'UCRAINA NON HA MAI VOLUTO QUESTA GUERRA E NON LA VUOLE. MA SI DIFENDERA' COME NECESSARIO" - VIDEO