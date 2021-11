"QUESTO E' CRUDELE PER AMANDA E PER LA FAMIGLIA KERCHER" - IL MARITO DI AMANDA KNOX, CHRISTOPHER ROBINSON, RISPONDE COSI' ALLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DA RUDY GUEDE AL "SUN" - L'IVORIANO, CONDANNATO PER L'OMICIDIO DI MEREDITH KERCHER A PERUGIA, AVEVA DETTO CHE LUI "E AMANDA CONOSCIAMO LA VERITA'" - ROBINSON: "BUGIE DA CHI HA CERTAMENTE UCCISO MEREDITH"...

rudy guede amanda knox

"IO E AMANDA KNOX CONOSCIAMO LA VERITA'" - RUDY GUEDE, USCITO DI PRIGIONE DA POCHI GIORNI DOPO LA CONDANNA PER L'OMICIDIO DI MEREDITH KERCHER, HA PROFESSATO UN'ALTRA VOLTA AL "SUN" LA SUA INNOCENZA - "AVEVO LE MANI SPORCHE DI SANGUE PERCHE' CERCAVO DI SALVARLA, NON DI UCCIDERLA" - "IL TRIBUNALE MI HA CONDANNATO PER COMPLICITA' IN OMICIDIO PERCHE' IL MIO DNA ERA LI', MA I DOCUMENTI DICONO CHE C'ERANO ALTRI..." https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-io-amanda-knox-conosciamo-verita-39-quot-rudy-guede-uscito-291097.htm

amanda knox 6

Dagotraduzione dal Daily Mail

Christopher Robinson, il marito di Amanda Knox si è scagliato contro Rudy Guede, che ieri ha rilasciato un’intervista al Sun sostenendo non solo la sua innocenza, ma dicendo anche che «io e Amanda Knox conosciamo la verità». Robinson ha definito le parole di Guede, che si è professato innocente, le «bugie di Rudy Guede che senza dubbio ha ucciso Meredith Kercher».

amanda knox 4

«Questo è crudele per Amanda e per la famiglia Kercher» ha twittato l’uomo. Amanda Knox non ha commentato, ma ha solo condiviso il tweet del marito.

Amanda Knox con il marito Christopher amanda knox col marito amanda knox col marito christopher robinson rudy guede franca leosini e rudy guede storiemaledette 22 rudy guede meredith kercher Amanda Knox