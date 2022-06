"RAFA NADAL E LA MOGLIE ASPETTANO IL LORO PRIMO FIGLIO" - L'INDISCREZIONE ARRIVA DALLA RIVISTA SPAGNOLA "HOLA": AD INSOSPETTIRE I GIORNALISTI, GLI ABITI ESTREMAMENTE LARGHI INDOSSATI DA MARY PERELLO E IL FATTO CHE SI SIA PRESENTATA ALLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE CON UNA MASCHERINA SUL VISO - UN ALTRO BUON MOTIVO PER NADAL PER RITIRARSI?

Dagotraduzione dal Daily Mail

Mary Perello il 3 giugno

Secondo la rivista spagnola Hola, la moglie della star del tennis Rafael Nadal, Mary Perello, sarebbe incinta del loro primo figlio. A insospettire i giornalisti è stata la pancia della 33enne, in vacanza su uno yacht insieme al marito al largo di Maiorca, sempre tenuta ben nascosta sotto vestiti molto larghi. Inoltre Perello si è presentata alla recente finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid indossando una mascherina.

Non c'è stato ancora alcun commento da parte della star del tennis o di sua moglie, che si sono frequentati per 14 anni prima di sposarsi nell'ottobre 2019 in una fortezza di proprietà britannica a Maiorca.

Rafael Nadal e Mary Perello il giorno del matrimonio

La coppia attualmente è in vacanza con un gruppo di amici sullo yacht “Great White” da 4,2 milioni di sterline che Rafa Nadal aveva fatto costruire su misura due anni fa. Lo zio ed ex allenatore di Rafael, Toni Nadal, ha detto la scorsa settimana di essere fiducioso che il 36enne avrebbe giocato a Wimbledon alla fine del mese, nonostante i suoi problemi di infortunio.

Nadal e la moglie in vacanza con gli amici 2 Nadal e la moglie in vacanza con gli amici