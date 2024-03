"AI RAGAZZI AUGURO DOLORE E SOFFERENZA" - JENSEN HUANG, IL CEO DI NVIDIA, IL PRINCIPALE PRODUTTORE DEI CHIP CHE ALIMENTANO L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DICHIARA GUERRA AL MANTRA "THINK BIG" (PENSA IN GRANDE) TANTO CARO AI MANAGER DI SILICON VALLEY: "LA GRANDEZZA VIENE DAL CARATTERE E IL CARATTERE NON SI FORMA DA PERSONE BRILLANTI, MA DA PERSONE CHE HANNO SOFFERTO. LE PERSONE CON ASPETTATIVE MOLTO ELEVATE HANNO UNA RESILIENZA MOLTO BASSA" - QUELLA DI HUANG E' EVIDENTEMENTE UNA STRATEGIA VINCENTE, VISTO CHE "NVIDIA" E' DIVENTATA LA TERZA SOCIETÀ PIÙ CAPITALIZZATA AL MONDO…

Nvidia è diventata il nuovo diamante della Silicon Valley, il faro che illumina il cammino verso la rivoluzione, promessa e in corso, dell'intelligenza artificiale. Nel corso di un maxi-evento californiano che qualche analista ha subito ribattezzato «la Woodstock dell'AI», capace di riempire l'enorme Sap Forum di San Jose, 18 mila posti, […] il ceo di Nvidia Jensen Huang ha svelato i suoi nuovi chip […] Si chiamano Blackwell , in onore del pioneristico matematico e statistico afroamericano David Blackwell, primo nero a diventare (nel 1965) membro della National Academy of Sciences statunitense.

L'AUGURIO AI GIOVANI E IL «THINK BIG»

Prima del suo show sul palco a San Jose, Huang aveva parlato agli studenti della Stanford School of Business. Ai futuri imprenditori e manager Jensen Huang, il ceo taiwanese dallo stile rock con il suo immancabile «chiodo», ha augurato «Dolore e sofferenza»: «Ancora oggi uso la frase 'dolore e sofferenza' all'interno della nostra azienda con grande gioia - ha aggiunto in un'intervista a Fortune -. La grandezza viene dal carattere e il carattere non si forma da persone brillanti, ma da persone che hanno sofferto».

Poi, in antitesi al mantra americano del «Think Big», dell'avere grandi ambizioni per ottenere grandi risultati, ha aggiunto che oltre alle difficoltà per forgiare il carattere è importante collocare l'asticella con realismo: «Le persone con aspettative molto elevate hanno una resilienza molto bassa ed essa è fondamentale per il successo. Uno dei miei punti di forza è che ho aspettative molto basse».

[…] L'arrivo dei Blackwell alimenta le aspettative su Nvidia, diventata la terza società più capitalizzata al mondo con un valore di 2.200 miliardi di dollari, sopravanzando giganti come Google e Amazon (ed Apple è nel mirino). Un'avanzata che ha reso Huang una delle venti persone più ricche del mondo, con un patrimonio a oggi stimato di 78 miliardi di dollari.

«Saremo la fonderia per l'industria dell'AI, come TSMC lo è per i chip» ha dichiarato Huang, annunciando partnership con aziende quali Sap, Snowflake e NetApp. Il mercato dell'AI generativa è stimato in 2.000 miliardi di dollari nei prossimi 4-5 anni per le tecnologie dei datacenter. Huang ha anche svelato progetti per robot umanoidi e "gemelli digitali" di oggetti fisici attraverso la piattaforma Omniverse, spiegando che nella roadmap di Nvidia «produrremo tutto digitalmente prima, poi fisicamente».

